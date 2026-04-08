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Financiamento

Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

De acordo com a Abecip, o volume recuou na comparação mensal e anual, mas registrou o quarto melhor resultado da série histórica para o mês
Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

08 abr 2026 às 15:48

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 15:48

O Seguro Habitacional é responsável por proteger o comprador e o banco em contratos de financiamento imobiliário
No acumulado do primeiro bimestre, os financiamentos imobiliários via SBPE somaram R$ 23,9 bilhões Crédito: Shutterstock
O crédito imobiliário com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), modalidade de financiamento habitacional, totalizou R$ 11,8 bilhões em fevereiro de 2026, segundo levantamento da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O volume representa uma queda de 2,9% em relação a janeiro e de 7,0% na comparação com fevereiro de 2025 mas, ainda assim, configura o quarto melhor desempenho para meses de fevereiro na série histórica.
No acumulado do primeiro bimestre, os financiamentos imobiliários via SBPE somaram R$ 23,9 bilhões, recuo de 7,6% frente ao mesmo período do ano passado.
Considerando os últimos 12 meses encerrados em fevereiro, foram financiados 454,3 mil imóveis nas modalidades de aquisição e construção, o que representa uma redução de 17,2% em relação ao período anterior. Em termos de unidades contratadas, apenas em fevereiro foram financiados 35,1 mil imóveis, com queda de 1,6% frente a janeiro e de 3,4% na comparação anual.
No acumulado de janeiro e fevereiro, o número de unidades financiadas alcançou 70,8 mil, recuo de 4,5% em relação ao primeiro bimestre de 2025. Os dados fazem parte do levantamento mensal da Abecip sobre financiamento imobiliário, que acompanha o comportamento do crédito com recursos da poupança, que é a principal fonte de funding do setor no país.
Vale destacar que o funding é o processo de captação de recursos financeiros para financiar a operação, projetos ou o crescimento de um negócio - no caso, o setor imobiliário.

Crédito com recursos livres mantém relevância no mercado

Os financiamentos imobiliários com funding livre, ou seja, operações de crédito e financiamento bancário onde as taxas de juros e condições são livremente negociadas entre bancos e clientes, também seguem ganhando espaço. Em fevereiro, essas operações somaram R$ 1,36 bilhão, com retração de 39,9% em relação a janeiro e de 6,3% na comparação com fevereiro do ano passado.
No primeiro bimestre, o volume financiado com recursos livres apresentou leve variação negativa, ficando próximo ao registrado no mesmo período de 2025.
Em termos de unidades, foram financiados 7,9 mil imóveis em fevereiro, queda de 38,9% frente ao mês anterior e de 15,2% na comparação anual. No acumulado do ano, foram financiadas 20,8 mil unidades, alta de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
A inclusão desse tipo de funding no monitoramento do mercado reflete uma tendência estrutural de diversificação das fontes de crédito imobiliário no país, movimento já em curso dentro da agenda de evolução dos indicadores da Abecip .

Poupança segue pressionada no início do ano

A captação líquida da poupança SBPE permaneceu negativa em fevereiro, com saída de R$ 4,1 bilhões, resultado típico dos primeiros meses do ano, período marcado por maior concentração de despesas das famílias. Apesar disso, o desempenho foi melhor do que o observado em fevereiro de 2025, quando a retirada líquida somou R$ 5,1 bilhões.
O saldo total das cadernetas atingiu R$ 753,0 bilhões, com leve alta de 0,1% em relação a janeiro. Na comparação anual, houve pequena retração de 0,54%.

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