Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
O sonho da casa própria

Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025

Possibiliade de compra de imóveis por meio de consórcio respondeu por 56,7% dos créditos contratados no ano passado e registrou aumento no uso do FGTS para abatimento do saldo devedor

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 08:00

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

03 abr 2026 às 08:00
O consórcio é uma forma de autofinanciamento, semelhante a uma compra parcelada, unindo um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum na aquisição de um bem
Consórcio imobiliário movimentou R$ 283,53 bilhões em 2025   Crédito: Shutterstock
Os consórcios têm ganhado força entre os brasileiros que almejam realizar o sonho da casa própria. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), o volume de créditos comercializados atingiu R$ 500,27 bilhões em 2025, alta de 32,1% em relação ao ano anterior e, desse total, mais da metade veio do segmento imobiliário: R$ 283,53 bilhões, que simbolizam 56,7% da quantia total. 
Na prática, isso significa que, a cada R$ 2 contratados em consórcios, cerca de R$ 1,13 foi destinado a imóveis. O avanço também se refletiu no maior uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento de saldo, com crescimento de aproximadamente 28,7%.
Com duas décadas de atuação no segmento, Cleber Gomes, CEO da Maestria, empresa especializada em consórcios e produtos financeiros no B2B, afirma que o crescimento da modalidade reflete uma mudança no comportamento do consumidor diante do encarecimento do crédito tradicional. “Com juros mais altos no financiamento, o consórcio passa a ser visto como uma alternativa mais previsível e acessível, especialmente para quem pode planejar a aquisição no médio e longo prazo”, explica.
Gomes ainda destaca que a possibilidade de utilizar o FGTS para abatimento ou quitação do saldo devedor também pode ter contribuído para tornar a modalidade mais atrativa, mas que o potencial de uso poderia ser maior. “Ainda existe um desconhecimento relevante por parte do consumidor sobre as possibilidades do consórcio. Muita gente não sabe que é possível usar o FGTS durante o processo, seja para ofertar lances, reduzir parcelas ou amortizar o saldo devedor", afirma o CEO da Maestria.
Com essa opção de recurso para dar lances, há um aumento significativo das chances de contemplação, tanto para abater as parcelas restantes do consórcio quanto para complementar o valor da carta de crédito. No entanto, a utilização exige o cumprimento de critérios definidos pelas regras do fundo, como também é necessário comprovar pelo menos três anos de vínculo ao FGTS, contínuos ou não, e atender a exigências documentais e operacionais para liberação do recurso.

LEIA MAIS SOBRE MERCADO IMOBILIÁRIO

Entregas de imóveis crescem 13,7% mesmo em cenário de juros elevados

Imóveis em construção no ES crescem 30,8% com Vila Velha na liderança

Com uso de IA especializada, imobiliárias movimentam mais de R$ 12 bilhões em VGV no Brasil

Queda de juros e mais dinheiro da Caixa vão aumentar demanda por imóveis no país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mercado imobiliário Consórcio Consórcio Imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados