Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025

Consórcio imobiliário movimentou R$ 283,53 bilhões em 2025 Crédito: Shutterstock

Os consórcios têm ganhado força entre os brasileiros que almejam realizar o sonho da casa própria. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), o volume de créditos comercializados atingiu R$ 500,27 bilhões em 2025, alta de 32,1% em relação ao ano anterior e, desse total, mais da metade veio do segmento imobiliário: R$ 283,53 bilhões, que simbolizam 56,7% da quantia total.

Na prática, isso significa que, a cada R$ 2 contratados em consórcios, cerca de R$ 1,13 foi destinado a imóveis. O avanço também se refletiu no maior uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento de saldo, com crescimento de aproximadamente 28,7%.

Com duas décadas de atuação no segmento, Cleber Gomes, CEO da Maestria, empresa especializada em consórcios e produtos financeiros no B2B, afirma que o crescimento da modalidade reflete uma mudança no comportamento do consumidor diante do encarecimento do crédito tradicional. “Com juros mais altos no financiamento, o consórcio passa a ser visto como uma alternativa mais previsível e acessível, especialmente para quem pode planejar a aquisição no médio e longo prazo”, explica.

Gomes ainda destaca que a possibilidade de utilizar o FGTS para abatimento ou quitação do saldo devedor também pode ter contribuído para tornar a modalidade mais atrativa, mas que o potencial de uso poderia ser maior. “Ainda existe um desconhecimento relevante por parte do consumidor sobre as possibilidades do consórcio. Muita gente não sabe que é possível usar o FGTS durante o processo, seja para ofertar lances, reduzir parcelas ou amortizar o saldo devedor", afirma o CEO da Maestria.