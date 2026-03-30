Comparativo anual

Imóveis em construção no ES crescem 30,8% com Vila Velha na liderança

No momento, Estado conta com 19.469 unidades em produção, de acordo com dados do 46º censo do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES)

Yasmin Santos Estagiária de Marketing / [email protected]

Publicado em 30 de março de 2026 às 18:08 - Atualizado há 33 minutos

Vila Velha lidera número de lançamentos imobiliários em 2026, com 9.801 unidades em construção Crédito: SEMCOM/Prefeitura de Vila Velha

O mercado imobiliário da Grande Vitória encerrou o segundo semestre de 2025 em forte expansão, de acordo com os dados do 46º Censo do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES). Ao todo, o número de imóveis em construção saltou de 14.885 unidades residenciais e comerciais, em dezembro de 2024, para 19.469 unidades (residenciais e comerciais) no final do ano passado, demonstrando um crescimento de 30,8%.

O levantamento considera como “unidades em produção” empreendimentos em diferentes fases, desde o lançamento comercial até as etapas de fundação, estrutura e acabamento, excluindo apenas projetos já concluídos ou suspensos. Além disso, a pesquisa acompanha o mercado imobiliário dos cinco principais municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana) e reúne dados de 75 incorporadoras e construtoras que atuam nesses territórios.

Dentre esses municípios, Vila Velha se firmou como um dos principais polos do setor e viu seu estoque de unidades em produção aumentar de 7.255 para 9.801 imóveis, representando um crescimento de cerca de 35% e concentrando a mais da metade (50,3%) de todas as unidades residenciais em produção na Grande Vitória e 49,1% das unidades comerciais.

Na sequência, a Serra também apresentou desempenho relevante, com alta de aproximadamente 34,5%, passando de 3.549 para 4.776 unidades, enquanto Vitória registrou crescimento de 3.552 para 4.455 unidades. Já Cariacica apresentou uma queda pontual, passando de 529 para 437 imóveis no período.

O levantamento também mostrou que as incorporadoras ampliaram significativamente o número de novos empreendimentos lançados no mercado no segundo semestre. De julho a dezembro de 2025 foram lançadas 3.822 unidades na Grande Vitória, contra 2.690 no mesmo período do ano anterior, um crescimento de 42%. O número de empreendimentos lançados, no total, foi de 138 residenciais e 52 com unidades comerciais (isso significa que nessa contagem estão inclusos empreendimentos residenciais com unidades de lojas ou salas, portanto, se somassem os dois, alguns ficariam duplucdos

Mais oferta, mas ritmo de vendas é menor

Apesar do cenário positivo em lançamentos e volume de obras, a velocidade de vendas apresentou desaceleração. A venda sobre oferta (VSO), indicador imobiliário que mede a porcentagem de imóveis vendidos em relação ao total ofertado em um determinado período, mostrou que a média mensal caiu de 6,7% para 5,6% no indicador de empreendimentos de médio e alto padrão (MAP) e de 7,9% para 6,4% nos empreendimentos econômicos (ECO), enquadrados no programa habitacional federal Minha Casa, Minha Vida.

Na prática, isso indica que, embora haja mais imóveis disponíveis no mercado, o ritmo de absorção não acompanhou o crescimento da oferta. Ainda assim, o índice de unidades vendidas em relação ao total produzido se manteve relativamente estável, passando de 74,3% para 74,9%.

"Não é um cenário de crise, mas também não é um cenário de aquecimento. Podemos afirmar que a velocidade se manteve num nível relativamente saudável, mesmo num cenário em que mais se lançou do que entregou, que é o caso deste segundo semestre de 2025", pontua Eduardo Borges, diretor do Sinduscon-ES.

Perspectivas para 2026

Além do censo, uma pesquisa complementar realizada com incorporadoras do setor indica que a maioria das empresas prevê ampliar a quantidade de lançamentos imobiliários na Grande Vitória em 2026. O estudo ouviu 20 empresas responsáveis por cerca de 70% das unidades em produção no mercado local e, destas, 11 estão prevendo expansão da atividade.

A expectativa para este ano é de que 6.664 unidades residenciais cheguem ao mercado, com Vila Velha assumindo a liderança novamente, com 2.540 unidades. Em sequência estão a Serra (2.310), Vitória (1.146), Cariacica (488) e Guarapari (180).

Com isso, o cenário aponta para um mercado em expansão, mas com desafios importantes. Entre os principais entraves citados por incorporadoras na pesquisa, estão fatores que limitam o aumento ainda maior dos lançamentos, como a falta de mão de obra e a alta nas taxas de juros, registrada no último ano.

Números do 46º Censo Imobiliário do Sinduscon-ES

Estoque Total: mais de 19 mil unidades em produção em 2025.

mais de 19 mil unidades em produção em 2025. Concentração em Vila Velha: a cidade consolidou sua liderança absoluta, detendo 49,1% das todas as unidades comerciais em produção e 50,3% das unidades residenciais em 2025. Ao todo são 9.551 unidades residenciais e 250 comerciais em obras, num universo de 81 empreendimentos residenciais e 30 empreendimentos com unidades comerciais .

Crescimento expressivo da Serra: município registrou crescimento de 34,5% em imóveis em construção, totalizando 4.762 unidades residenciais e 14 unidades comerciais .



Vendas sobre produção: o índice de unidades vendidas sobre o total em produção teve uma leve queda de 74,3% (2024) para 74,9% (2025), indicando estabilidade, mas com uma leve pressão de estoque maior.

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