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Com uso de IA especializada, imobiliárias movimentam mais de R$ 12 bilhões em VGV no Brasil

Com uso de IA especializada, imobiliárias movimentam mais de R$ 12 bilhões em VGV no Brasil

Estimativa é e que atendimentos pela IA resultaram em cerca de 34 mil vendas e 140 mil contratos de locação

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Yasmin Spiegel

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Publicado em 30 de março de 2026 às 14:00

 - Atualizado em 2 horas

Inteligência artificial
Inteligência artificial para o mercado imobiliário, a Lais atendeu  3,5 milhões de pessoas interessadas em compra e locação de imóveis Crédito: Shutterstock

De acordo com dados da Lastro, empresa de tecnologia para mercado imobiliário, as mais de 1.000 imobiliárias brasileiras que adotaram a inteligência artificial (IA) da Lais no atendimento comercial já acumulam R$ 12 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) em operações assistidas pela tecnologia.

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Desenvolvida pela própria Lastro, a Lais funciona como uma assistente que atua no atendimento e qualificação de demanda para corretores e imobiliárias. A IA, neste caso, funciona como primeira linha de contato que opera 24 horas, qualifica o interesse do cliente e direciona a oportunidade ao profissional mais adequado para atendê-la.

No total, 3,5 milhões de pessoas interessadas em compra e locação de imóveis foram atendidas pela Lais e, do total, mais de 1 milhão buscavam compra e 2,5 milhões, locação.

Com base nas taxas médias de conversão do mercado, a Lastro estima que esses atendimentos resultaram em cerca de 34 mil vendas e 140 mil contratos de locação. Aplicando premissas de comissionamento praticadas pelo setor, sendo 6% sobre vendas e o equivalente ao primeiro aluguel nas locações, o volume de comissões associado pode chegar a R$ 926 milhões. "Esse número mostra que o mercado imobiliário está pronto para trabalhar com inteligência artificia", afirma Allan Paladino, CEO da Lastro.

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