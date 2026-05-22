EstúdioCast: Reembolso de consultas é diferencial em plano de saúde no ES

Na hora de trocar a operadora de plano de saúde, uma das principais preocupações dos beneficiários é saber se poderão continuar o acompanhamento com o médico de confiança. Como forma de oferecer mais autonomia ao paciente e preservar a relação mantida com seus profissionais de referência, a São Bernardo Samp trouxe ao Espírito Santo o Plano Amplo Reembolso, que promete ampliar as possibilidades do cuidado.