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EstúdioCast: Reembolso de consultas é diferencial em plano de saúde no ES

Modelo adotado pela São Bernardo Samp permite consulta com médico de confiança e reembolso de até R$ 400

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 18:17

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 mai 2026 às 18:17

Na hora de trocar a operadora de plano de saúde, uma das principais preocupações dos beneficiários é saber se poderão continuar o acompanhamento com o médico de confiança. Como forma de oferecer mais autonomia ao paciente e preservar a relação mantida com seus profissionais de referência, a São Bernardo Samp trouxe ao Espírito Santo o Plano Amplo Reembolso, que promete ampliar as possibilidades do cuidado.

Com o plano, os clientes podem ter acesso a reembolsos de até R$ 400 por consulta sem coparticipação, ampla rede credenciada e recursos digitais. O processo de reembolso também é simplificado: basta enviar recibo, comprovante de pagamento e dados da consulta, que o crédito é realizado em até 10 dias após o envio da documentação.

Esse foi um dos temas abordados no novo episódio do EstúdioCast, que recebeu o diretor comercial e de Marketing da São Bernardo Samp, Fernando Aguiar, para uma conversa sobre os diferenciais da empresa, como o amplo reembolso, telemedicina e a inauguração do Hospital Vitória Apart em Vila Velha, resultado de um investimento de R$ 11 milhões. 

“Somos a maior operadora do Estado, com mais de 425 mil beneficiários na Saúde. Temos três hospitais no ES e, ainda neste ano, iremos inaugurar mais uma estrutura ampla e robusta em Cariacica”, afirmou Fernando. 

Confira todos os detalhes no vídeo acima e conheça as vantagens de ser um beneficiário da São Bernardo Samp.

São Bernardo Samp

Repórter Douglas Motta com Fernando Aguiar, Fernando Aguiar, Diretor Comercial e Marketing da Athena Saúde
Repórter Douglas Motta com Fernando Aguiar, Fernando Aguiar, Diretor Comercial e Marketing da Athena Saúde Créditos: Yasmin Spiegel

Site: https://www.saobernardosamp.com.br/

Instagram: @saobernardosamp

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