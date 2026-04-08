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Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES

Com 120.405 unidades comercializadas de janeiro a março, setor avançou no Estado com predominância dos veículos mais velhos, com 13 anos ou mais; veja quais foram os modelos mais vendidos
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

08 abr 2026 às 15:55

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 15:55

7 a cada 10 veículos no ES são das cores branca, preta, cinza ou prata
De janeiro a março de 2026, foram vendidos 120.405 carros usados, 17,2% a mais do que o mesmo período em 2025.  Crédito: Shutterstock
As vendas de veículos usados no Espírito Santo somaram 120.405 unidades no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).
Os dados mostram ainda que em março foram comercializadas 47.980 unidades, alta de 36,9% comparado a março de 2025 e 34,5% ante fevereiro de 2026. No entanto, é importante destacar que o Carnaval do ano passado foi em março e este ano em fevereiro, o que reduziu o número de dias úteis nesses meses.
As vendas de veículos seminovos, com até três anos de uso, tiveram o maior crescimento e alcançaram 33.003 unidades no primeiro trimestre de 2026 – alta de 36,7% comparado ao mesmo período de 2025. Os mais velhos, com 13 ou mais anos, mantiveram a liderança em volume de vendas, com 35.656 unidades comercializadas, 18,2% a mais que nos primeiros três meses do ano passado.
Em março, o modelo mais vendido no Estado entre os usados, considerando automóveis e comerciais leves, foi o Toyota Corolla, com 1.718 unidades. Em seguida, vêm o Volkswagen Gol, com 1.619 unidades, e a picape Fiat Strada, com 1.612 unidades. Veja o top 10 completo:
Usados mais vendidos - automóveis e comerciais leves
  1. Toyota Corolla - 1.718
  2. VW Gol - 1.619
  3. Fiat Strada - 1.612
  4. Hyundai HB20 - 1.525
  5. Chevrolet Onix - 1.205
  6. Toyota Hilux - 863
  7. Fiat Uno - 848
  8. Fiat Toro - 739
  9. Fiat Palio - 713
  10. VW Saveiro - 665

Setor cresce no Brasil

A alta do setor de usados no Espírito Santo reflete o que acontece no mercado a nível nacional, que viu o acumulado de vendas chegar a 4.378.062 unidades no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 12,7% em relação ao mesmo período em 2025. Na comparação direta entre os meses de março de 2025 e de 2026, o aumento foi de 21,5%, e em ante fevereiro de 2026, de 22,8%, com 1.674.346 unidades comercializadas.
No entanto, apesar dos números animadores, a Fenauto mantém uma postura de monitoramento diante do cenário macroeconômico. Segundo o presidente da Fenauto, Everton Fernandes, o calendário do segundo semestre exige atenção.
"O setor tem demonstrado uma resiliência muito grande, apesar das condições da economia e outros fatores. No entanto, temos uma confiança cautelosa para os resultados deste ano, ressaltando que obstáculos como a Copa do Mundo e as Eleições podem criar oscilações. Mas acreditamos que, persistindo essa performance mensal, teremos, mais uma vez, um ano bom para o segmento", destaca.
Os carros mais vendidos em março no Brasil foram o Volkswagen Gol, com 67.761 unidades, o Chevrolet Onix, com 42.547, e o Hyundai HB20, com 41.464.

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