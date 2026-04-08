Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES

De janeiro a março de 2026, foram vendidos 120.405 carros usados, 17,2% a mais do que o mesmo período em 2025. Crédito: Shutterstock

As vendas de veículos usados no Espírito Santo somaram 120.405 unidades no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

Os dados mostram ainda que em março foram comercializadas 47.980 unidades, alta de 36,9% comparado a março de 2025 e 34,5% ante fevereiro de 2026. No entanto, é importante destacar que o Carnaval do ano passado foi em março e este ano em fevereiro, o que reduziu o número de dias úteis nesses meses.

As vendas de veículos seminovos, com até três anos de uso, tiveram o maior crescimento e alcançaram 33.003 unidades no primeiro trimestre de 2026 – alta de 36,7% comparado ao mesmo período de 2025. Os mais velhos, com 13 ou mais anos, mantiveram a liderança em volume de vendas, com 35.656 unidades comercializadas, 18,2% a mais que nos primeiros três meses do ano passado.

Em março, o modelo mais vendido no Estado entre os usados, considerando automóveis e comerciais leves, foi o Toyota Corolla, com 1.718 unidades. Em seguida, vêm o Volkswagen Gol, com 1.619 unidades, e a picape Fiat Strada, com 1.612 unidades. Veja o top 10 completo:

Usados mais vendidos - automóveis e comerciais leves

Toyota Corolla - 1.718 VW Gol - 1.619 Fiat Strada - 1.612 Hyundai HB20 - 1.525 Chevrolet Onix - 1.205 Toyota Hilux - 863 Fiat Uno - 848 Fiat Toro - 739 Fiat Palio - 713 VW Saveiro - 665

Setor cresce no Brasil

A alta do setor de usados no Espírito Santo reflete o que acontece no mercado a nível nacional, que viu o acumulado de vendas chegar a 4.378.062 unidades no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 12,7% em relação ao mesmo período em 2025. Na comparação direta entre os meses de março de 2025 e de 2026, o aumento foi de 21,5%, e em ante fevereiro de 2026, de 22,8%, com 1.674.346 unidades comercializadas.

No entanto, apesar dos números animadores, a Fenauto mantém uma postura de monitoramento diante do cenário macroeconômico. Segundo o presidente da Fenauto, Everton Fernandes, o calendário do segundo semestre exige atenção.

"O setor tem demonstrado uma resiliência muito grande, apesar das condições da economia e outros fatores. No entanto, temos uma confiança cautelosa para os resultados deste ano, ressaltando que obstáculos como a Copa do Mundo e as Eleições podem criar oscilações. Mas acreditamos que, persistindo essa performance mensal, teremos, mais uma vez, um ano bom para o segmento", destaca.