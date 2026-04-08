Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Caldo de abobrinha Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

As receitas vegetarianas com abobrinha são uma excelente escolha para quem busca refeições leves, nutritivas e versáteis. Isso porque esse vegetal combina facilmente com diversos sabores, sendo rico em fibras, vitaminas e minerais. Sua textura suave e sabor delicado permitem criar pratos que vão desde preparações simples e rápidas até opções mais elaboradas.

Veja 7 receitas vegetarianas com abobrinha!

1. Caldo de abobrinha

Ingredientes

3 abobrinhas picadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

750 ml de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios e levemente dourados. Adicione as abobrinhas e refogue por 3 minutos, mexendo bem. Em seguida, acrescente o caldo de legumes e cozinhe por cerca de 15 minutos, até que as abobrinhas fiquem bem macias. Com um mixer de mão, bata até obter uma textura cremosa e homogênea. Cozinhe por mais 3 minutos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

2. Espaguete de abobrinha ao molho pesto

Ingredientes

3 abobrinhas

1 xícara de chá de folhas de manjericão

2 colheres de sopa de nozes

2 dentes de alho

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para refogar

Modo de preparo

Utilize um espiralizador para fazer espaguete com as abobrinhas ou corte em tiras finas com uma faca ou um descascador de legumes. Reserve. No liquidificador ou processador, coloque as folhas de manjericão, as nozes, o alho e metade do azeite de oliva. Bata até obter uma pasta grossa. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o restante do azeite. Bata novamente até ficar homogêneo. Reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione o espaguete de abobrinha e refogue por 3 minutos, apenas para aquecer e amaciar levemente. Desligue o fogo e misture o molho pesto ao espaguete de abobrinha, envolvendo bem. Sirva imediatamente.

3. Abobrinha assada

Ingredientes

3 abobrinhas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de ervas secas

2 dentes de alho picados

Modo de preparo

Lave as abobrinhas e corte-as ao meio no sentido do comprimento. Em uma tigela grande, tempere as abobrinhas cortadas com o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino, as ervas secas e o alho. Certifique-se de que as abobrinhas estejam bem revestidas com a mistura. Coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20-25 minutos, ou até que estejam macias e levemente douradas. Sirva em seguida.

Abobrinha recheada com quinoa Crédito: Imagem: etorres | Shutterstock

4. Abobrinha recheada com quinoa

Ingredientes

4 abobrinhas

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 pimentão verde picado

1/2 pimentão amarelo picado

2 tomates picados

1 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de salsinhapicada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire o miolo com uma colher, formando uma espécie de barquinha. Reserve o miolo para usar no recheio. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem macios.

Adicione o tomate, os pimentões e o miolo da abobrinha, picado em pedaços pequenos. Refogue por mais alguns minutos. Misture a quinoa cozida, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Depois, preencha as metades de abobrinha com o recheio de quinoa. Coloque em uma forma e regue com o restante do azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, até que as abobrinhas estejam macias e o recheio levemente dourado. Sirva em seguida.

5. Carpaccio de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão e nozes picadas para decorar

Modo de preparo

Lave bem as abobrinhas e corte-as em fatias finíssimas, como em um carpaccio tradicional. Em um prato grande, disponha as fatias de abobrinha de forma circular, levemente sobrepostas, cobrindo todo o prato. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até emulsificar.

Regue as fatias de abobrinha com o molho preparado, espalhando de maneira uniforme. Deixe descansar por cerca de 10 minutos para absorver o tempero e amolecer levemente. Decore com folhas de manjericão e as nozes. Sirva em seguida.

Rolinho de abobrinha recheado com tofu Crédito: Imagem: ShulzhenkoOlena | Shutterstock

6. Rolinho de abobrinha recheado com tofu

Ingredientes

2 abobrinhas

1/2 xícara de chá de tofu amassado

1 colher de sopa de levedura nutricional

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de salsinha picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Corte as abobrinhas em fatias finas no sentido do comprimento (use um fatiador ou faca bem afiada). Aqueça uma frigideira com um fio de azeite em fogo médio e grelhe as fatias por cerca de 1 a 2 minutos de cada lado, apenas até ficarem macias e levemente douradas.

Em uma tigela, misture o tofu amassado com azeite, limão, levedura nutricional, salsinha, sal e pimenta-do-reino. Coloque uma pequena porção do recheio em uma das extremidades da fatia de abobrinha e enrole com cuidado. Decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.

7. Abobrinha grelhada com molho de tahine e limão

Ingredientes

Abobrinha

2 abobrinhas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 colheres de sopa de tahine

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de água (para ajustar a textura)

1 dente de alho picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Abobrinha

Corte as abobrinhas em rodelas ou fatias no sentido do comprimento. Coloque em uma tigela, adicione azeite, sal e pimenta-do-reino, misturando bem para envolver todas as fatias. Aqueça uma frigideira em fogo médio e disponha as abobrinhas. Grelhe por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado, até ficarem macias e levemente douradas. Reserve.

Molho