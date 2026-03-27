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Financiamentos de carros usados no Brasil lideram mercado de crédito em 2026

Levantamento da Trillia aponta alta de 3,3% no acumulado do ano e estabilidade no crédito veicular

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:09 - Atualizado há uma hora

O financiamento de veículos em abril cresceu 45% em comparação ao mesmo período de 2023 Crédito: Shutterstock

As vendas financiadas de veículos no Brasil atingiram 575 mil unidades em fevereiro de 2026, englobando automóveis leves, motocicletas e veículos pesados. O resultado, baseado em dados da Trillia (unidade de negócios da B3), indica uma expansão de 2% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado do primeiro bimestre, o setor registra 1,165 milhão de unidades financiadas, alta de 3,3% sobre o ano anterior.

O segmento de veículos usados segue como o principal motor do crédito automotivo nacional. Em fevereiro, os usados registraram alta de 2,1% nas transações financiadas frente a fevereiro de 2025. Já o emplacamento de veículos novos adquiridos por meio de crédito apresentou um crescimento ligeiramente inferior no mesmo recorte comparativo, com avanço de 1,9%.

Na análise sequencial entre janeiro e fevereiro de 2026, houve uma retração de 6,1% no volume total de financiamentos. O movimento foi puxado pela queda de 10,2% nos usados, enquanto os modelos zero-quilômetro sustentaram uma leve alta de 0,8%. De acordo com a Trillia, a oscilação mensal é atribuída ao menor número de dias úteis em fevereiro, visto que a média por dia útil mantém trajetória de crescimento.

Queda de preços

Paralelamente ao volume de contratos, a Tabela Auto B3 indicou uma deflação nos preços praticados no mercado. Em fevereiro, o valor médio de transação dos veículos novos recuou 1,4%, com baixas mais acentuadas nos segmentos de sedãs e picapes compactas. SUVs e picapes médias também registraram retrações, embora em menor escala que a média do mercado.

No mercado de usados, a tendência de queda nos preços também foi observada, com recuo médio de 1,0% no mês. A desvalorização atingiu de forma mais severa os SUVs, sedãs e picapes derivadas de automóveis. Hatchbacks e picapes compactas foram as categorias que apresentaram os menores ajustes de preço durante o período.

A manutenção da trajetória positiva no acumulado do ano, com 37 mil unidades a mais que o primeiro bimestre de 2025, sinaliza um ambiente de crédito funcional. A redução nos preços de transação, somada à demanda aquecida por financiamentos, configura o cenário atual da indústria para o restante do primeiro semestre de 2026.

Nota do Editor 27/03/2026 - 16:06hrs Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela B3 e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

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