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Financiamentos de carros usados no Brasil lideram mercado de crédito em 2026

Financiamentos de carros usados no Brasil lideram mercado de crédito em 2026

Levantamento da Trillia aponta alta de 3,3% no acumulado do ano e estabilidade no crédito veicular

Redação de A Gazeta

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Publicado em 27 de março de 2026 às 16:09

 - Atualizado há uma hora

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O financiamento de veículos em abril cresceu 45% em comparação ao mesmo período de 2023 Crédito: Shutterstock

As vendas financiadas de veículos no Brasil atingiram 575 mil unidades em fevereiro de 2026, englobando automóveis leves, motocicletas e veículos pesados. O resultado, baseado em dados da Trillia (unidade de negócios da B3), indica uma expansão de 2% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado do primeiro bimestre, o setor registra 1,165 milhão de unidades financiadas, alta de 3,3% sobre o ano anterior.

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O segmento de veículos usados segue como o principal motor do crédito automotivo nacional. Em fevereiro, os usados registraram alta de 2,1% nas transações financiadas frente a fevereiro de 2025. Já o emplacamento de veículos novos adquiridos por meio de crédito apresentou um crescimento ligeiramente inferior no mesmo recorte comparativo, com avanço de 1,9%.

Na análise sequencial entre janeiro e fevereiro de 2026, houve uma retração de 6,1% no volume total de financiamentos. O movimento foi puxado pela queda de 10,2% nos usados, enquanto os modelos zero-quilômetro sustentaram uma leve alta de 0,8%. De acordo com a Trillia, a oscilação mensal é atribuída ao menor número de dias úteis em fevereiro, visto que a média por dia útil mantém trajetória de crescimento.

Queda de preços

Paralelamente ao volume de contratos, a Tabela Auto B3 indicou uma deflação nos preços praticados no mercado. Em fevereiro, o valor médio de transação dos veículos novos recuou 1,4%, com baixas mais acentuadas nos segmentos de sedãs e picapes compactas. SUVs e picapes médias também registraram retrações, embora em menor escala que a média do mercado.

No mercado de usados, a tendência de queda nos preços também foi observada, com recuo médio de 1,0% no mês. A desvalorização atingiu de forma mais severa os SUVs, sedãs e picapes derivadas de automóveis. Hatchbacks e picapes compactas foram as categorias que apresentaram os menores ajustes de preço durante o período.

A manutenção da trajetória positiva no acumulado do ano, com 37 mil unidades a mais que o primeiro bimestre de 2025, sinaliza um ambiente de crédito funcional. A redução nos preços de transação, somada à demanda aquecida por financiamentos, configura o cenário atual da indústria para o restante do primeiro semestre de 2026.

Nota do Editor
27/03/2026 - 16:06hrs
Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela B3 e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

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