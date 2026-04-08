PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans

Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale foi encaminhado à delegacia após o crime desta quarta-feira (8) Crédito: Leitor | A Gazeta / Reprodução/Instagram

Segundo o comandante-geral da PMES, coronel Ríodo Rubim, naquela ocasião, ele atendia a uma ocorrência quando Lara, que estaria de posse de um barbeador, teria tentado golpear o cabo e a dupla dele — ponto que é contestado por moradores da região, que alegavam que Lara tinha o costume de fazer piadas com os policiais quando eles abordavam alguém no bairro e que os PMs não gostavam e já teriam a ameaçado.

“Ele fez um disparo e a pessoa morreu. O policial foi denunciado pelo Ministério Público pelo caso de 2022 e estava como guarda de quartel (no 7º Batalhão da Polícia Militar), afastado da atividade de rua", explicou o comandante.

Lara Croft, mulher trans assassinada em 2022 em Cariacica Crédito: Arquivo/A Gazeta

O envolvimento na ocorrência desta quarta (8), que resultou na morte de Daniele Toneto e Francisca Chaguiana Dias Viana, após um desentendimento com a ex-mulher do cabo, teria sido excepcional.

Ao saber da confusão entre a ex-esposa e os vizinhos, ele pediu apoio aos colegas que estavam em serviço e foi junto.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar capixaba, ainda não se sabe se ele pediu autorização para ir com os colegas, uma vez que não pode sair do posto sem liberação.

“O que temos até agora é preliminar. Ele se entregou, colocou a arma ao chão. Outras pessoas, inclusive outros policiais, também serão ouvidas. É uma ocorrência muito complexa e muito infeliz”, declarou Rubim, destacando ainda que a corporação lamentou o ocorrido.

Em relação ao episódio de 2022, que culminou na morte de Lara Croft, o comandante disse que o processo ainda tramita na Justiça e que o afastamento foi preventivo.

“Como instituição, falamos que a atitude do policial não representa a conduta da PM no dia a dia. Vamos à rua para levar segurança para as pessoas. Lamentamos e continuaremos firmes para proteger as pessoas", completou.

O Ministério Público do Espírito Santo e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo foram questionados sobre a demora no desfecho da morte anterior e ainda não se manifestaram.