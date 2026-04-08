Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Não é possível ver quem disparou, mas, dois segundos depois, o PM sai de trás do carro em direção à segunda vítima. A mulher aparentava andar cambaleando na rua quando começaram os tiros e, na sequência, ela também caiu enquanto os disparos prosseguiam. No entorno, outros militares parecem assustados com a cena e um dos agentes chega a colocar as mãos na cabeça.

As vítimas mantinham um relacionamento amoroso e moravam no mesmo prédio que a ex-esposa do policial, porém em andares diferentes. Segundo o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, as três já teriam um desentendimento antigo. Pela manhã, discutiram por causa de um aparelho de ar-condicionado — uma acusando a outra de furtar energia. Detalhes sobre o procedimento tomado pela corporação em relação ao cabo serão passados em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira.