Ferraço anuncia mais dois novos secretários no ES; saiba quem são

Ricardo Ferraço com Victor Ricciardi, que será o novo secretário de Estado de Meio Ambiente Crédito: Divulgação

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou nesta segunda-feira (6) mais dois novos secretários de Estado em substituição aos antigos titulares, que deixaram os cargos para disputar as eleições deste ano.

O advogado Victor Ricciardi será o novo secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em substituição a Felipe Rigoni (PSB), que vai tentar vaga de deputado federal nas eleições de 2026.

Antes de assumir a chefia do Meio Ambiente, Victor Ricciardi ocupava o posto de subsecretário de Biodiversidade, Bem-estar Animal e Projetos Prioritários na mesma pasta.

Ferraço com Margareth Saraiva, que vai comandar a Secretaria de Recuperação do Rio Doce Crédito: Divulgação

Outra novidade anunciada por Ricardo Ferraço se refere ao comando da Secretaria de Recuperação do Rio Doce – criada para dar mais agilidade e transparência nos processos relacionados ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015.