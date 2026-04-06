Ferraço anuncia mais dois novos secretários no ES; saiba quem são

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou nesta segunda-feira (6) mais dois novos secretários de Estado em substituição aos antigos titulares, que deixaram os cargos para disputar as eleições deste ano.
O advogado Victor Ricciardi será o novo secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em substituição a Felipe Rigoni (PSB), que vai tentar vaga de deputado federal nas eleições de 2026.
Antes de assumir a chefia do Meio Ambiente, Victor Ricciardi ocupava o posto de subsecretário de Biodiversidade, Bem-estar Animal e Projetos Prioritários na mesma pasta.
Outra novidade anunciada por Ricardo Ferraço se refere ao comando da Secretaria de Recuperação do Rio Doce – criada para dar mais agilidade e transparência nos processos relacionados ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015.
A servidora pública Margareth Saraiva foi nomeada para assumir a chefia da pasta, em substituição ao ex-prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (MDB), pré-candidato a deputado estadual. Em ambos os anúncios, o governador agradeceu o trabalho prestado pelos ex-secretários.