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Mudanças no governo

Ferraço anuncia mais dois novos secretários no ES; saiba quem são

Secretarias de Estado serão comandadas por novos nomes após saída de titulares para disputar as eleições deste ano
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

06 abr 2026 às 16:45

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 16:45

Governador Ricardo Ferraço com Victor Ricciardi, que será o novo secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Ricardo Ferraço com Victor Ricciardi, que será o novo secretário de Estado de Meio Ambiente Crédito: Divulgação
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou nesta segunda-feira (6) mais dois novos secretários de Estado em substituição aos antigos titulares, que deixaram os cargos para disputar as eleições deste ano.
O advogado Victor Ricciardi será o novo secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em substituição a Felipe Rigoni (PSB), que vai tentar vaga de deputado federal nas eleições de 2026.
Antes de assumir a chefia do Meio Ambiente, Victor Ricciardi ocupava o posto de subsecretário de Biodiversidade, Bem-estar Animal e Projetos Prioritários na mesma pasta.
Ricardo Ferraço com Margareth Saraiva, que vai comandar a Secretaria de Recuperação do Rio Doce
Ferraço com Margareth Saraiva, que vai comandar a Secretaria de Recuperação do Rio Doce Crédito: Divulgação
Outra novidade anunciada por Ricardo Ferraço se refere ao comando da Secretaria de Recuperação do Rio Doce – criada para dar mais agilidade e transparência nos processos relacionados ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015.
A servidora pública Margareth Saraiva foi nomeada para assumir a chefia da pasta, em substituição ao ex-prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (MDB), pré-candidato a deputado estadual. Em ambos os anúncios, o governador agradeceu o trabalho prestado pelos ex-secretários.

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