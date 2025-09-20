Homem é assassinado em quarto de motel em Linhares

Romildo de Jesus da Silva, 57 anos, vítima de homicídio no motel Crédito: Reprodução | CNH

Um homem de 57 anos foi assassinado dentro de um quarto de motel em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (20). Ele foi identificado como Romildo de Jesus da Silva e trabalhava como autônomo, conforme apuração da TV Gazeta Norte. A vítima foi encontrada com uma toalha enrolada no pescoço e apresentava sinais de estrangulamento.

A Polícia Militar (PM) informou que, segundo relato do proprietário do motel, funcionários ouviram barulhos de agressão vindos de um dos quartos e, ao se aproximarem, viram um homem sair correndo e pular o muro do estabelecimento. Os trabalhadores disseram que o suspeito chegou ao local em um carro de aplicativo. Os policiais encontraram a vítima morta, com sinais de violência. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares.