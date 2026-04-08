Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil

Evento contou com 1,5 mil participantes entre alunos da instituição, médicos e pesquisadores Crédito: Divulgação

Discutir tendências, inovação e os novos caminhos da profissão. Esse foi o objetivo do Multivix Med Summit 2026, evento exclusivo para os alunos de medicina da faculdade Multivix. A primeira edição reuniu 1,5 mil participantes entre estudantes dos cinco campi que ofertam o curso, além de especialistas e pesquisadores, no dia 28 de março, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.

Com o tema “O futuro na saúde do Brasil”, a programação do encontro teve como destaque a participação de referências nacionais da área, como Drauzio Varella, médico cancerologista e escritor; Olavo Franco, médico integrante da equipe de pesquisadores da polilaminina, liderada pela professora Tatiana Coelho Sampaio; e Bruno Drummond, primeiro paciente a integrar este estudo experimental, que usa a substância sintética que para estimular a regeneração de lesões medulares.

Também esteve presente Bruna Januário, aluna do curso de Medicina da instituição, que compartilhou relatos da sua experiência em um estágio internacional dentro de um hospital afiliado à Harvard Medical School.

Para Tadeu Penina, CEO e sócio da Multivix, o evento impulsionou a trajetória dos estudantes, oferecendo uma experiência que amplia os horizontes.

“Como parte das jornadas acadêmicas e profissionais, acreditamos que a excelência exige que nossos futuros médicos tenham contato direto com os grandes nomes que estão liderando as conversas e avanços na saúde e ciência. Conectar nossos alunos a essas referências fortalece uma formação humana e técnica de alto nível, preparando-os para serem profissionais de destaque e altamente capacitados no mercado”, frisa Penina.

Referência nacional e experiência

Evento contou com palestra de Drauzio Varella sobre o futuro da saúde no Brasil Crédito: Divulgação

Para Drauzio Varella, “um evento desse tipo é muito importante para apresentar aos alunos uma visão geral da medicina no Brasil e no mundo”.

Além disso, o médico, que já exerce a função há 59 anos, destacou os desafios que a futura geração de médicos irá enfrentar. “Num país como o nosso, em que a população está envelhecendo, a demanda de serviços de saúde aumenta, e nós temos um sistema único de saúde que se propõe a tratar todos, o desafio é enorme. Não é um desafio só para nós, mas para todos os países do mundo, mas aqui é maior, porque o país é muito grande, a população é imensa e as desigualdades são enormes”, pontua.

Durante a palestra, o especialista ainda transmitiu uma mensagem essencial aos futuros médicos. “O médico tem que estudar a vida inteira. Ele não pode se acomodar porque ele fica para trás e vai prestar um serviço de má qualidade”.

Relato de superação

Bruno Drummond, à esquerda, falou sobre seu processo de recuperação junto ao médico Olavo Franco Crédito: Divulgação

O primeiro paciente a integrar o estudo experimental da polilaminina, Bruno Drummond, contou a própria história no evento. Após um acidente em 2018, ele perdeu os movimentos do pescoço para baixo e ouviu dos médicos que seria dependente pelo resto da vida. “Eu dormi e acordei tetraplégico. Foi um choque de realidade”, afirma.

Mas, ao passar pela cirurgia e receber a polilaminina, uma substância sintética produzida a partir de uma proteína extraída da placenta, Bruno começou a vislumbrar uma perspectiva de melhora. “Após três semanas, consegui mexer o dedão do pé. Foi um movimento sutil, mas trouxe esperança”, conta.

Para o paciente, contar essa história é uma oportunidade de levar às pessoas o valor da vida e como tudo pode mudar inesperadamente.

“Eu sempre gosto muito de compartilhar a minha experiência, o que eu vivi, com o máximo de pessoas possível. Acho que é muito importante trazer para as pessoas o valor da vida, que tudo pode mudar de uma hora para outra. O impacto que a polilaminina teve na minha vida, eu poderia ser outra pessoa hoje se não fosse ela, não sei em qual condição que eu estaria”, comenta.