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Grande eventos

ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Eventos contarão com a presença e atuação conjunta de diversos setores, como a Polícia Civil, Samu, além de reforço na frota de ônibus do Transcol e bolsões de estacionamento
Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

08 abr 2026 às 18:25

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 18:25

Operação Grandes Eventos irá mobilizar diversos setores públicos para trabalharem na Festa da Penha e no show do Guns N' Roses
A Operação para Grandes Eventos irá mobilizar diversos setores públicos para atuarem na Festa da Penha e no show do Guns N' Roses Crédito: Vitor Jubini / Reprodução/Instagram/@gunsnroses
O Espírito Santo está recebendo dois eventos de grande relevância neste mês de abril: a Festa da Penha, que termina na próxima segunda-feira (13), e o show do Guns N' Roses, que acontecerá no domingo (12), em Cariacica. Por conta disso, o governo do Estado anunciou a implementação da Operação para Grandes Eventos, que inclui forças de segurança, serviços de saúde e reforço nas linhas de ônibus. Drones e sistema de videomonitoramento serão utilizados na ação.
Na Festa da Penha, por exemplo, diversos serviços estarão disponíveis, como o funcionamento do aquaviário até as 2 horas e bolsões de estacionamento na Praça do Papa, Boulevard Shopping Vila Velha e no Pavilhão de Carapina. "Nós teremos também ônibus direto, que não vai parar ao longo do trecho, de 12 em 12 minutos", disse o governador Ricardo Ferraço.
"Também estaremos trabalhando com drones ao longo da romaria, da catedral até a prainha. O Notaer e os nossos helicópteros também estarão fazendo o acompanhamento", complementou.
Ferraço afirmou ainda que órgãos do Judiciário estarão ativos no show do Guns N' Roses, com juízes, delegados da Polícia Civil, entre outros profissionais. "Essas equipes estarão atuando para que, caso haja alguma ocorrência, ou sobretudo ocorrência relacionada a racismo, a feminicídio, coisas do tipo, ofereçamos uma solução imediata", afirmou. 

Órgãos envolvidos

De acordo com o governo do Estado, diversos setores da saúde, segurança e mobilidade urbana. Confira:
Saúde
  • Reforço das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e retaguarda hospitalar.
Segurança
  • Maior presença das forças estaduais, com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e guardas municipais.
Mobilidade Urbana
  • Reforço da frota do Sistema Transcol e Aquaviário.

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