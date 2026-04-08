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Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha

Iniciativa, que já coletou mais de 500 bolsas de sangue em 10 edições, será realizada no dia 17 de abril para reforçar os estoques estaduais
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

08 abr 2026 às 17:44

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 17:44

Doação de sangue
Doação de sangue: campanha em Vila Velha vai contar com 81 vagas para voluntários Crédito: Shutterstock
Para ajudar a abastecer os bancos de sangue do Espírito Santo, mais uma edição de coleta voluntária será promovida pela Primeira Igreja Batista de Itaparica, em Vila Velha. Em parceria com a equipe do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoes), a ação será realizada no dia 17 de abril, das 8h30 às 14h, e contará com 81 vagas para doadores.
Nas 10 campanhas realizadas anteriormente, foram coletadas mais de 500 bolsas de sangue, com média de 50 por ação. Os interessados podem realizar a inscrição por meio de um formulário on-line. Basta clicar aqui. 

O que preciso para doar sangue?

Para doar sangue é necessário atender aos critérios abaixo:
  • Pesar acima de 50kg;
  • Ter entre 16 e 69 anos. Doadores com 16 e 17 anos somente mediante autorização formal do responsável legal;
  • Para doadores entre 61 e 69 anos, é necessário que a primeira doação tenha sido feita antes dos 61 anos;
  • Estar bem de saúde;
  • Ter dormido, pelo menos, 6 horas na noite anterior à doação e estar se sentindo bem;
  • Não estar em jejum;
  • Não ingerir alimentos gordurosos 4 horas antes da doação;
  • Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação; 
  • Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação; 
  • Evitar ir acompanhado de crianças menores de 12 anos. Caso seja necessário, é obrigatória a presença de um acompanhante maior de idade para cuidar da criança durante o processo de doação.
Outras informações podem ser acessadas através dos links no formulário de inscrição, no site do Hemoes ou através do Instagram da igreja (@pibitaparica).

Serviço - Campanha de Doação de Sangue

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