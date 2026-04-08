Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha

Para ajudar a abastecer os bancos de sangue do Espírito Santo, mais uma edição de coleta voluntária será promovida pela Primeira Igreja Batista de Itaparica, em Vila Velha. Em parceria com a equipe do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoes), a ação será realizada no dia 17 de abril, das 8h30 às 14h, e contará com 81 vagas para doadores.
Nas 10 campanhas realizadas anteriormente, foram coletadas mais de 500 bolsas de sangue, com média de 50 por ação. Os interessados podem realizar a inscrição por meio de um formulário on-line. Basta clicar aqui.
O que preciso para doar sangue?
Para doar sangue é necessário atender aos critérios abaixo:
- Pesar acima de 50kg;
- Ter entre 16 e 69 anos. Doadores com 16 e 17 anos somente mediante autorização formal do responsável legal;
- Para doadores entre 61 e 69 anos, é necessário que a primeira doação tenha sido feita antes dos 61 anos;
- Estar bem de saúde;
- Ter dormido, pelo menos, 6 horas na noite anterior à doação e estar se sentindo bem;
- Não estar em jejum;
- Não ingerir alimentos gordurosos 4 horas antes da doação;
- Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;
- Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação;
- Evitar ir acompanhado de crianças menores de 12 anos. Caso seja necessário, é obrigatória a presença de um acompanhante maior de idade para cuidar da criança durante o processo de doação.
Outras informações podem ser acessadas através dos links no formulário de inscrição, no site do Hemoes ou através do Instagram da igreja (@pibitaparica).
Serviço - Campanha de Doação de Sangue
- Data: 17 de abril
- Horário: 8h30 às 14h
- Local: Igreja Batista de Itaparica (Av. Saturnino Rangel Mauro, 105 - Praia de Itaparica, Vila Velha)
- Vagas: 81 vagas
- Formulário para inscrição: https://forms.gle/bwodX9tDbqCgs6fa8
- Site do Hemoes: hemoes.es.gov.br
- Instagram da Igreja: @pibitaparica
- Mais informações sobre doação de sangue: www.saude.es.gov.br/doesangue