Travesti é morta após tentar golpear PM com barbeador no ES; família contesta

Lara Croft, de 34 anos, morta a tiros em Cariacica Crédito: Reprodução

Uma travesti foi morta a tiros, na madrugada desta quarta-feira (13), em Alto Lage, Cariacica Grande Vitória . Segundo o boletim de ocorrência, os disparos foram feitos por um policial militar após Jefferson da Costa Santos, de 34 anos, conhecida como Lara Croft, tentar golpear, com um barbeador, o PM e o policial que fazia a dupla com ele, no momento de uma abordagem. Segundo os fatos narrados na ocorrência, a travesti não teria respeitado a ordem para soltar o objeto. Moradores contestam a versão da PM.

Ainda de acordo com a versão dada pelos policias após a ocorrência, os PMs visualizaram a travesti e outro indivíduo em atitude suspeita no bairro e deram voz de abordagem. Os suspeitos não teriam respeitado a ordem e tentaram fugir.

O relato policial dá conta de que a travesti foi alcançada e, ao ser abordada, tentou agredir os militares que participavam da ocorrência. Durante a abordagem, a suspeita retirou um objeto perfurocortante da bolsa, um barbeador, e teria tentado golpear os militares.

Ela ainda tentou pegar a arma de um dos militares. Neste momento, um policial efetuaou cinco disparos contra a suspeita, que foi atingida e caiu no chão. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu. Já o outro suspeito conseguiu fugir e não foi localizado

A Polícia Militar afirma que a travesti foi morta em um confronto, ao puxar o barbeador para golpear os agentes e, por isso, o militar atirou cinco vezes.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

'Lara Croft' foi morta durante uma abordagem da PM em Cariacica Crédito: Reprodução

A corporação destacou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que investiga ocorrências envolvendo agentes de segurança. Afirmou também não haver outras informações que possam ser divulgadas.

MORADORES DIZEM QUE TRAVESTI FOI EXECUTADA

Moradores conversaram com a reportagem da TV Gazeta e contestaram a versão da PM. Para eles, a travesti não atacou os policiais e foi executada durante a abordagem.

Segundo um dos moradores, que preferiu não se identificar, Lara tinha o costume de fazer piadas com os policiais quando eles abordavam alguém no bairro e que os PMs não gostavam e já teriam a ameaçado.

"O policial chegou para abordar. Mas não era uma abordagem comum. A Lara falou algo que ele não gostou. Ele partiu pra cima dela, deu vários socos na cabeça e vários tiros nela e ela não teve como reagir. Ele matou ela sentada. Ela não tinha ideia certa. Fazia tratamento psiquiátrico, tomava aquele monte de remédio. Ela foi executada porque ela não estava com nada. Eles estão abusando. Ontem foi a Lara e hoje pode ser meu filho. Eu acho que rolou um preconceito também" Morador - Não quis se identificar

Sobre a versão dos moradores de que a vítima teria sido executada, a PM foi procurada pela TV Gazeta, mas não retornou até a última atualização da reportagem.

MÃE DIZ QUE LARA NUNCA FOI AGRESSIVA

A vendedora Silvania da Costa Santos, mãe de Lara, disse que falou com a filha pela última vez durante a tarde de terça (11).

"A última vez que eu liguei pra ela foi de tarde. Ela disse que estava bem e estava na rua mas não podia falar porque podiam roubar o celular dela. Quando cheguei ao local do crime, a identidade e o celular não estavam lá" Silvania - Mãe de Lara

Ainda de acordo com Silvania, a filha tinha problemas psiquiátricos agravados pelo uso de drogas e já foi internada, inclusive compulsoriamente, outras vezes.

"Morreu de uma maneira muito covarde. Nunca andou armada, nunca mexeu com tráfico. Usuária eu digo que era, era doente de usar drogas. Covardia o que fizeram. Não sei quem foi mas Jesus sabe. Justiça será feita aqui na Terra e no céu. Ela estava doente. Precisando de ajuda e não de violência. Precisava de atendimento psicológico. Cheguei a pensar até em juiz para interná-la compulsoriamente. Tenho os laudos do psiquiatra dela. Disseram que o uso de drogas estava deixando ela com esquizofrenia. Era pra ter internado ela em uma clínica de recuperação" Silvania - Mãe de Lara

Silvania disse que Lara era sua única filha. Sobre a versão da PM, de que a filha teria agredido policiais militares, Silvania disse que ela nunca foi agressiva e que havia outras formas de contê-la.

"Ela me amava. Um coração maravilhoso. Eles eram fortes, eram muitos. Por que não fizeram da mesma foram que fizeram quando foram dentro da minha casa para interná-la? Poderiam fazer o mesmo. Foram com escudo, arma não-letal. Por que não agiram dessa maneira também? Por que não entrou em contato comigo? Por que não levaram aos conhecimentos do juiz? Ela estava precisando de ajuda. Não precisava perder a vida" Silvania - Mãe de Lara