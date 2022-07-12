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Vídeo: trio rouba colchão magnético que vale R$ 15 mil em Linhares

Câmeras registraram criminosos com o colchão pelas ruas da cidade; produto foi comprado por cliente da Bahia e seria entregue nesta quarta-feira (13)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jul 2022 às 19:36

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 19:36

Um colchão magnético, avaliado em R$ 15 mil, foi roubado na madrugada desta terça-feira (12), no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Imagens de câmeras de segurança mostram quando três homens andam pela Avenida Nogueira da Gama com o produto acima da cabeça.
O colchão estava na casa de um funcionário, que serve como ponto de apoio da distribuidora. Um cliente que mora na Bahia havia comprado o produto, que seria entregue nesta quarta-feira (13). “Quando chegamos ao local, vimos que o colchão não estava lá. Perguntamos a alguns colegas se houve algum equívoco, se algo aconteceu. Depois procuramos nas câmeras e encontramos (o furto)”, disse o empresário, que preferiu não ser identificado.
Segundo ele, não havia sinal de arrombamento no local e o funcionário estava dormindo, não percebendo a invasão ao imóvel. “O produto estava na garagem. Tinham outros lá, até mais valiosos. Só que na hora aconteceu algo, houve algum barulho e os bandidos saíram correndo. O colchão era o mais fácil para eles tirarem. É triste, é um valor bem alto para tomarmos de prejuízo. Tenho fé que ele vai ser encontrado”, disse.
Apesar disso, o empresário afirmou que não pretende ir até a delegacia, para que o caso seja investigado. Ele também garantiu que vai repor o produto para entregar ao cliente o mais breve possível.
Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou que não houve acionamento para este caso. A Polícia Civil respondeu que se a vítima registrar boletim de ocorrência, o caso será investigado. 

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