Vídeo: trio rouba colchão magnético que vale R$ 15 mil em Linhares

. Um colchão magnético, avaliado em R$ 15 mil, foi roubado na madrugada desta terça-feira (12), no Centro de Linhares , no Norte do Espírito Santo . Imagens de câmeras de segurança mostram quando três homens andam pela Avenida Nogueira da Gama com o produto acima da cabeça

O colchão estava na casa de um funcionário, que serve como ponto de apoio da distribuidora. Um cliente que mora na Bahia havia comprado o produto, que seria entregue nesta quarta-feira (13). “Quando chegamos ao local, vimos que o colchão não estava lá. Perguntamos a alguns colegas se houve algum equívoco, se algo aconteceu. Depois procuramos nas câmeras e encontramos (o furto)”, disse o empresário, que preferiu não ser identificado.

Segundo ele, não havia sinal de arrombamento no local e o funcionário estava dormindo, não percebendo a invasão ao imóvel. “O produto estava na garagem. Tinham outros lá, até mais valiosos. Só que na hora aconteceu algo, houve algum barulho e os bandidos saíram correndo. O colchão era o mais fácil para eles tirarem. É triste, é um valor bem alto para tomarmos de prejuízo. Tenho fé que ele vai ser encontrado”, disse.

Apesar disso, o empresário afirmou que não pretende ir até a delegacia, para que o caso seja investigado. Ele também garantiu que vai repor o produto para entregar ao cliente o mais breve possível.