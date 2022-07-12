Vídeo: Ciclista é atropelada e arrastada por reboque em Linhares

O atropelamento aconteceu na rua Monsenhor Pedrinha, uma ligação entre os bairros Araçá e Interlagos. Um vídeo mostra o momento quando ocorreu o acidente. Há poucos metros do local há uma ciclovia. A reportagem da TV Gazeta flagrou ciclistas que não utilizam a via apropriada e se arriscam em meio aos automóveis.

No caso do carro envolvido, o diretor de trânsito de Linhares, Douglas Simplício, comentou que o motorista não estava em uma distância segura para evitar a batida.

“Não é porque a ciclista fez a escolha errada, que o condutor não vai ter o cuidado. Ele poderia ter diminuído a velocidade, esperado a ciclista seguir o caminho com segurança e depois ter ultrapassado. Além de não ter feito isso, ele não prestou socorro. Isso é um agravante”, disse Simplício.