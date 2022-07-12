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Acidente

Vídeo: Ciclista é atropelada e arrastada por reboque em Linhares

Vítima tinha sinais de fratura e foi encaminhada para hospital no município. Condutor do veículo não parou para prestar socorro à mulher ferida
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jul 2022 às 12:17

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 12:17

Uma ciclista ficou ferida após ser atingida por um carro e ainda foi arrastada pelo reboque do veículo. Isso aconteceu na tarde de segunda-feira (11) no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela tinha sinais de fratura e foi levada para um hospital.
O atropelamento aconteceu na rua Monsenhor Pedrinha, uma ligação entre os bairros Araçá e Interlagos. Um vídeo mostra o momento quando ocorreu o acidente. Há poucos metros do local há uma ciclovia. A reportagem da TV Gazeta flagrou ciclistas que não utilizam a via apropriada e se arriscam em meio aos automóveis.
No caso do carro envolvido, o diretor de trânsito de Linhares, Douglas Simplício, comentou que o motorista não estava em uma distância segura para evitar a batida.
“Não é porque a ciclista fez a escolha errada, que o condutor não vai ter o cuidado. Ele poderia ter diminuído a velocidade, esperado a ciclista seguir o caminho com segurança e depois ter ultrapassado. Além de não ter feito isso, ele não prestou socorro. Isso é um agravante”, disse Simplício.
De acordo com a apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, testemunhas contaram que a ciclista sofreu uma fratura em uma das pernas. Não há mais informações sobre o estado de saúde atual da vítima.

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