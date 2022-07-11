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Disparo fatal

Homem sai para comprar lanche e acaba morto com tiro em Linhares

Segundo informações da Polícia Militar, o atirador é desconhecido e passava em uma bicicleta quando efetuou o disparo por volta das 19h deste domingo (10)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 jul 2022 às 10:48

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 10:48

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
A 16º Delegacia Regional de Linhares investiga o crime e o suspeito ainda não foi identificado Crédito: Heber Tomaz
Um homem morreu após ser baleado na noite de domingo (10) no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Leonardo Pereira Ferreira, sem a idade revelada. Ele sofreu um tiro na altura do tórax. O pai dele tentou socorrê-lo, mas a morte foi confirmada antes da chegada ao hospital.
Segundo informações da Polícia Militar, uma pessoa desconhecida, em cima de uma bicicleta, atirou contra Leonardo quando a vítima ia comprar um lanche. O crime aconteceu por volta das 19h, próximo a um campo de futebol, na rua Ademar Luiz Piana. Ainda não se sabe qual poderia ser a motivação.
Até o momento, o suspeito não foi encontrado pela polícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado aos familiares. A Polícia Civil investiga o crime.
 “Os policiais foram designados para irem até o local, a perícia criminal também vai atender esta ocorrência para chegarmos na autoria deste caso também. Quem tiver informações, ligue para 181 e ajude a polícia a resolver o homicídio”, disse o delegado titular da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo.

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