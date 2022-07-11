Homem sai para comprar lanche e acaba morto com tiro em Linhares

Um homem morreu após ser baleado na noite de domingo (10) no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Leonardo Pereira Ferreira, sem a idade revelada. Ele sofreu um tiro na altura do tórax. O pai dele tentou socorrê-lo, mas a morte foi confirmada antes da chegada ao hospital.
Segundo informações da Polícia Militar, uma pessoa desconhecida, em cima de uma bicicleta, atirou contra Leonardo quando a vítima ia comprar um lanche. O crime aconteceu por volta das 19h, próximo a um campo de futebol, na rua Ademar Luiz Piana. Ainda não se sabe qual poderia ser a motivação.
Até o momento, o suspeito não foi encontrado pela polícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado aos familiares. A Polícia Civil investiga o crime.
“Os policiais foram designados para irem até o local, a perícia criminal também vai atender esta ocorrência para chegarmos na autoria deste caso também. Quem tiver informações, ligue para 181 e ajude a polícia a resolver o homicídio”, disse o delegado titular da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo.