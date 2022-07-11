Homem sai para comprar lanche e acaba morto com tiro em Linhares

A 16º Delegacia Regional de Linhares investiga o crime e o suspeito ainda não foi identificado

“Os policiais foram designados para irem até o local, a perícia criminal também vai atender esta ocorrência para chegarmos na autoria deste caso também. Quem tiver informações, ligue para 181 e ajude a polícia a resolver o homicídio”, disse o delegado titular da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo.