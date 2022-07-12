Funcionário é morto a tiros em marcenaria em Linhares

Reginaldo Veriano Pires, de 45 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (12), em Linhares

Curiosos foram até o local do crime, em Linhares, enquanto a polícia recolhia o corpo de Reginaldo

Este colega de trabalho relatou que, normalmente, Reginaldo saía no horário do almoço e, na volta, passava na casa dele para irem juntos à marcenaria. Como Reginaldo não apareceu nesta terça-feira (12), o funcionário foi até a marcenaria. No estabelecimento, ele viu o amigo já morto.