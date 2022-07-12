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Distrito de Bebedouro

Funcionário é morto a tiros em marcenaria em Linhares

Corpo de Reginaldo Veriano Pires foi encontrado por um funcionário do local nesta terça-feira (12); ele tinha nove perfurações por disparos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jul 2022 às 17:17

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 17:17

Vítima, Reginaldo Veriano Pires, de 45 anos
Reginaldo Veriano Pires, de 45 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (12), em Linhares Crédito: Reprodução
Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (12) no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele foi identificado como Reginaldo Veriano Pires, de 45 anos. O crime aconteceu em uma marcenaria.
Conforme apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, a vítima sofreu nove tiros, sendo cinco na cabeça e quatro no tórax, e foi abordada pelos assassinos durante o trabalho. Quando a Polícia Militar chegou ao local, ela já estava sem vida. O corpo foi encontrado por um funcionário.
Curiosos foram até o local do crime, em Linhares, quando a polícia recolhia o corpo
Curiosos foram até o local do crime, em Linhares, enquanto a polícia recolhia o corpo de Reginaldo Crédito: Tiago Felix
Este colega de trabalho relatou que, normalmente, Reginaldo saía no horário do almoço e, na volta, passava na casa dele para irem juntos à marcenaria. Como Reginaldo não apareceu nesta terça-feira (12), o funcionário foi até a marcenaria. No estabelecimento, ele viu o amigo já morto.
No local, a Polícia Civil recolheu cápsulas de pistola e encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes não foram divulgados.
"A população pode ajudar nas investigações e contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. No site é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a PC.
A família de Reginaldo não quis gravar entrevista, porque estava muito abalada. Ele era casado e pai de dois filhos.

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