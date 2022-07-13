Ladrão invade casa e agride morador com paulada em Cachoeiro

Um homem invadiu uma casa, na manhã desta terça-feira (12), e agrediu o morador com uma paulada no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Além da invasão que aconteceu nessa região, uma também foi invadida no bairro Monte Cristo, de onde um carro e um celular foram levados. O criminoso suspeito de ter cometido ambos os crimes – e que já estava foragido do sistema prisional – acabou preso.
VÍTIMA AGREDIDA COM PAULADA NA CABEÇA
Nessa manhã, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de violação de domicílio. No local, o morador relatou aos militares que estava dormindo no quarto, quando ouviu um barulho no cômodo. Em seguida, ele contou que viu um vulto e se levantou para acender a luz.
"Ele visualizou um suspeito no interior da residência e, para se defender do invasor, entrou em luta corporal com o indivíduo. O morador foi atingido por uma paulada na cabeça e o suspeito fugiu”, informou a corporação. Segundo a PM, buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado naquele momento.
À reportagem de A Gazeta, a esposa dele – que pediu para não ser identificada – disse que o criminoso invadiu a residência por volta das 5h. “Eu e meu marido estávamos dentro do quarto, dormindo, quando o bandido entrou e pegou a carteira e o relógio. Meu marido levantou, bateu nele, e o bandido acabou caindo."
Segundo a mulher, de 59 anos, o suspeito caiu pela janela, de uma altura de aproximadamente seis metros e foi parar no térreo da casa, ficando com o braço muito machucado. “Parecia ter quebrado”, lembrou. O marido dela é um homem de 61 anos.
"Meu marido desceu as escadas e conseguiu pegar a carteira, mas o bandido pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça dele. Depois, o suspeito subiu no terraço, pulou e fugiu todo machucado"
De acordo com ela, esta não é a primeira vez que a casa foi invadida. Há um tempo, outro criminoso também entrou na residência, porém nada foi levado. “Bandidos já entraram na casa da minha filha que mora em baixo e levaram botijão de gás e outras coisas. Aqui em Maria Ortiz, quase todas as casas já foram assaltadas”, reclamou.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a PM para saber como é feita a segurança no bairro. A corporação respondeu que “está atenta aos crimes que acontecem na região e que está à disposição da comunidade e da liderança comunitária para conversar e avaliar a ações desenvolvidas no local”.
CARRO FURTADO DA GARAGEM
Outra invasão em uma casa no município de Cachoeiro de Itapemirim foi registrada na manhã desta terça-feira (12), desta vez no bairro Monte Cristo. Segundo a Polícia Militar, um homem ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), dizendo que o carro dele havia sido furtado.
Para os policiais, o homem explicou que ele estava dormindo quando o crime ocorreu e que o veículo estava na garagem. Além do carro, um celular e documentos foram levados. “As informações do veículo foram repassadas para outras equipes para uma possível abordagem, caso fosse visualizado”, afirmou a PM.
Após furtar o carro, o criminoso, que estava com o braço machucado, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa. A PM disse que a vítima ligou para o número do celular dela, e um funcionário da unidade atendeu, esclarecendo onde o aparelho se encontrava. Logo após, a vítima entrou em contato com a polícia e contou o ocorrido.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito havia quebrado o braço e, por isso, deu entrada na UPA. O carro que havia sido furtado foi recuperado no pátio da unidade, e o criminoso acabou preso. “Ele tinha mais de 20 passagens criminais”, afirmou a corporação, em nota.
A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) comunicou que ele havia ficado preso entre abril e julho de 2014, quando recebeu alvará de soltura. Em novembro do mesmo ano, ele voltou ao sistema prisional, onde permaneceu até o dia 9 de abril deste ano, "data da evasão do regime semiaberto".
A Sejus também pronunciou que o indivíduo era interno trabalhador na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV). De acordo com a pasta, ele já havia sido preso por furto, roubo e tráfico de drogas.
SUSPEITO CONFESSOU CRIMES, DIZ DELEGADO
Segundo o delegado plantonista da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, o suspeito confessou ser o responsável pelos dois crimes, cometidos nos bairros Maria Ortiz e Monte Cristo. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória do município. O nome dele não foi divulgado.
A Polícia Civil segue investigando o caso e foi procurada pela reportagem de A Gazeta acerca de detalhes, como autuação. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.