Ladrão invade casa e agride morador com paulada em Cachoeiro

Um homem invadiu uma casa, na manhã desta terça-feira (12), e agrediu o morador com uma paulada no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . Além da invasão que aconteceu nessa região, uma também foi invadida no bairro Monte Cristo, de onde um carro e um celular foram levados. O criminoso suspeito de ter cometido ambos os crimes – e que já estava foragido do sistema prisional – acabou preso.

VÍTIMA AGREDIDA COM PAULADA NA CABEÇA

Nessa manhã, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de violação de domicílio. No local, o morador relatou aos militares que estava dormindo no quarto, quando ouviu um barulho no cômodo. Em seguida, ele contou que viu um vulto e se levantou para acender a luz.

"Ele visualizou um suspeito no interior da residência e, para se defender do invasor, entrou em luta corporal com o indivíduo. O morador foi atingido por uma paulada na cabeça e o suspeito fugiu”, informou a corporação. Segundo a PM, buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado naquele momento.

À reportagem de A Gazeta, a esposa dele – que pediu para não ser identificada – disse que o criminoso invadiu a residência por volta das 5h. “Eu e meu marido estávamos dentro do quarto, dormindo, quando o bandido entrou e pegou a carteira e o relógio. Meu marido levantou, bateu nele, e o bandido acabou caindo."

Segundo a mulher, de 59 anos, o suspeito caiu pela janela, de uma altura de aproximadamente seis metros e foi parar no térreo da casa, ficando com o braço muito machucado. “Parecia ter quebrado”, lembrou. O marido dela é um homem de 61 anos.

"Meu marido desceu as escadas e conseguiu pegar a carteira, mas o bandido pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça dele. Depois, o suspeito subiu no terraço, pulou e fugiu todo machucado" Esposa da vítima - Mulher de 59 anos, que não quis ser identificada

De acordo com ela, esta não é a primeira vez que a casa foi invadida. Há um tempo, outro criminoso também entrou na residência, porém nada foi levado. “Bandidos já entraram na casa da minha filha que mora em baixo e levaram botijão de gás e outras coisas. Aqui em Maria Ortiz, quase todas as casas já foram assaltadas”, reclamou.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a PM para saber como é feita a segurança no bairro. A corporação respondeu que “está atenta aos crimes que acontecem na região e que está à disposição da comunidade e da liderança comunitária para conversar e avaliar a ações desenvolvidas no local”.

CARRO FURTADO DA GARAGEM

Outra invasão em uma casa no município de Cachoeiro de Itapemirim foi registrada na manhã desta terça-feira (12), desta vez no bairro Monte Cristo. Segundo a Polícia Militar, um homem ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), dizendo que o carro dele havia sido furtado.

Para os policiais, o homem explicou que ele estava dormindo quando o crime ocorreu e que o veículo estava na garagem. Além do carro, um celular e documentos foram levados. “As informações do veículo foram repassadas para outras equipes para uma possível abordagem, caso fosse visualizado”, afirmou a PM.

O carro furtado pelo criminoso é um Classic de cor branca Crédito: Divulgação \ PCES

Após furtar o carro, o criminoso, que estava com o braço machucado, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa. A PM disse que a vítima ligou para o número do celular dela, e um funcionário da unidade atendeu, esclarecendo onde o aparelho se encontrava. Logo após, a vítima entrou em contato com a polícia e contou o ocorrido.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito havia quebrado o braço e, por isso, deu entrada na UPA. O carro que havia sido furtado foi recuperado no pátio da unidade, e o criminoso acabou preso. “Ele tinha mais de 20 passagens criminais”, afirmou a corporação, em nota.

Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) comunicou que ele havia ficado preso entre abril e julho de 2014, quando recebeu alvará de soltura. Em novembro do mesmo ano, ele voltou ao sistema prisional, onde permaneceu até o dia 9 de abril deste ano, "data da evasão do regime semiaberto".

A Sejus também pronunciou que o indivíduo era interno trabalhador na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV). De acordo com a pasta, ele já havia sido preso por furto, roubo e tráfico de drogas.

SUSPEITO CONFESSOU CRIMES, DIZ DELEGADO

Segundo o delegado plantonista da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, o suspeito confessou ser o responsável pelos dois crimes, cometidos nos bairros Maria Ortiz e Monte Cristo. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória do município. O nome dele não foi divulgado.