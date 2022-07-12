'Mascarado de Cachoeiro' que ameaçou pedestres é identificado

De acordo com a corporação, a investigação teve início a partir de dois vídeos que começaram a circular nas redes sociais no dia 24 de junho. Em ambos, um homem mascarado e armado com uma espécie de facão abordava pessoas desconhecidas que passavam nas ruas, fazendo questionamentos e ameaçando feri-las (veja acima).

Titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, o delegado Rafael Antun informou que duas vítimas representaram contra o homem mascarado, pois se sentiram constrangidas e ameaçadas com a abordagem dele.

"O homem questionava coisas como o nome e o que as pessoas estavam fazendo ali. Ninguém é obrigado a dar informações pessoais, a menos que o questionamento venha de uma autoridade e que haja fundada suspeita" Rafael Antun - Delegado e titular da Dipo de Cachoeiro de Itapemirim

A PC definiu a investigação como "complexa", já que as imagens somente identificavam o veículo usado nas abordagens, e “que pertence a uma locadora", tendo sido usado por "outras pessoas na data dos fatos”.

"BRINCADEIRA", DISSE HOMEM EM DEPOIMENTO

Após investigações, na última sexta-feira (8), um policial foi até a casa do suspeito para intimá-lo a prestar depoimento. No mesmo dia, o homem teria se apresentado na delegacia, afirmando que o objetivo dele era fazer uma "brincadeira".

“Em depoimento, alegou que ele mesmo gravou os vídeos e depois compartilhou em um grupo de amigos, e algum dos membros do grupo passou as imagens para frente. Nesta terça-feira (12), ele retornou à delegacia e entregou a máscara e o facão utilizados nas abordagens”, informou a Polícia Civil.

O homem assustava pedestres no Centro de Cachoeiro de Itapemirim com uma máscara e um facão Crédito: Divulgação \ PCES

Para o delegado Rafael Antun, isso não pode ser considerado uma brincadeira. “Abordar pessoas nas ruas, fazendo ameaças e constrangendo, não pode ser considerado uma brincadeira, pois tais ações podem produzir consequências graves”, destacou.