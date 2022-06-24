Mascarado com espada ameaça pedestres em Cachoeiro de Itapemirim

Em um dos registros, as imagens mostram quando o homem sai de um veículo com uma máscara e uma espada e assusta as pessoas que passam pela Rua Coronel Francisco Braga, no Centro de Cachoeiro. A cena parece ter sido gravada por uma câmera que está dentro do veículo em que o indivíduo estava.

Outro vídeo, desta vez gravado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, mostra um homem correndo, com medo da pessoa que está em um veículo o perseguindo. De dentro do automóvel, o indivíduo pergunta se o pedestre é usuário de drogas e o que está fazendo de madrugada na rua. “Eu vou te dar uma pranchada na cara”, ameaçou.

As imagens desse outro registro são atribuídas ao mesmo homem que estava usando máscara e com uma espada nas mãos no Centro de Cachoeiro. No trajeto, ao perseguir o pedestre, o motorista do veículo faz várias conversões proibidas na região.

O QUE DIZEM GUARDA E POLÍCIAS

A Polícia Militar informou que tomou conhecimento das imagens, mas destacou que não há nenhuma denúncia sobre esses casos. “De qualquer forma, o ocorrido está sendo apurado. Vale destacar que não é possível confirmar a data em que o material foi gravado”, explicou a corporação.

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal disse que não houve nenhum registro do ocorrido junto à corporação.

Polícia Civil também disse que não há registro dos fatos na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, e orientou que “as vítimas que se sentiram ameaçadas que registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações”.