Mascarado com espada ameaça pedestres em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem mascarado, portando o que parece uma espada, foi visto ameaçando pedestres em dois bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Dois vídeos que estão circulando nas redes sociais nesta sexta-feira (24) — sem menção sobre quando foram registrados — são atribuídos à mesma pessoa, que não foi identificada. Segundo a Polícia Militar, o fato está sendo apurado.
Em um dos registros, as imagens mostram quando o homem sai de um veículo com uma máscara e uma espada e assusta as pessoas que passam pela Rua Coronel Francisco Braga, no Centro de Cachoeiro. A cena parece ter sido gravada por uma câmera que está dentro do veículo em que o indivíduo estava.
Outro vídeo, desta vez gravado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, mostra um homem correndo, com medo da pessoa que está em um veículo o perseguindo. De dentro do automóvel, o indivíduo pergunta se o pedestre é usuário de drogas e o que está fazendo de madrugada na rua. “Eu vou te dar uma pranchada na cara”, ameaçou.
As imagens desse outro registro são atribuídas ao mesmo homem que estava usando máscara e com uma espada nas mãos no Centro de Cachoeiro. No trajeto, ao perseguir o pedestre, o motorista do veículo faz várias conversões proibidas na região.
O QUE DIZEM GUARDA E POLÍCIAS
A Polícia Militar informou que tomou conhecimento das imagens, mas destacou que não há nenhuma denúncia sobre esses casos. “De qualquer forma, o ocorrido está sendo apurado. Vale destacar que não é possível confirmar a data em que o material foi gravado”, explicou a corporação.
Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal disse que não houve nenhum registro do ocorrido junto à corporação.
A Polícia Civil também disse que não há registro dos fatos na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, e orientou que “as vítimas que se sentiram ameaçadas que registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações”.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181), de forma gratuita, qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações. “Cabe destacar que a inteligência da Polícia Civil monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento”, completou.