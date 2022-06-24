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Agressões e ameaças

Família é feita refém em assalto no interior de Cachoeiro

Casal e uma filha foram trancados em um quarto da casa, na localidade de Gruta, enquanto a residência foi vasculhada por suspeitos, na madrugada desta sexta

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 12:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jun 2022 às 12:18
Dono da casa foi agredido com uma coronhada  Crédito: Luiz Gonçalves
Uma família viveu momentos de tensão na madrugada desta sexta-feira (24) na localidade de Gruta, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um casal e a filha foram feitos reféns por dois bandidos armados, que invadiram a propriedade por volta das 3h40. Uma caminhonete, joias e dinheiro foram levados pelos suspeitos.
O dono da propriedade contou para a Polícia Militar que os homens invadiram a propriedade enquanto ele estava chegando no curral, para tirar leite das vacas. Ele relata que foi agredido com uma coronhada na cabeça e arrastado até a residência.
Família é feita refém no interior de Cachoeiro e tem carro roubado
Homem foi abordado enquanto ia para curral Crédito: Luiz Gonçalves
Na casa, estava a esposa e filha dele, que também foi agredida com uma coronhada no pescoço. Todos foram trancados em um quarto enquanto a residência era vasculhada. Os bandidos encontraram uma garrucha, calibre .22 de herança familiar. Segundo a vítima, a arma nunca foi utilizada e era guardada apenas como objeto de decoração, de grande valor familiar e emocional.
Além de levarem a garrucha, os homens roubaram R$ 1,7 mil, três celulares, uma aliança de ouro, uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca, documentos pessoais de todas as vítimas e outros objetos. Os criminosos fugiram do local. 
Ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, a dona da casa contou que acordou vendo o marido sendo carregado dentro da residência e, de imediato, não entendeu que era um assalto. “Estava dormindo quando percebi uma movimentação no corredor. Achei que meu marido tinha passado mal, estava sangrando no rosto. Meu marido disse que era um assalto. Pediam a todo tempo, joias, dinheiro, celulares. Foi assustador. Moro aqui há muitos anos e nunca passei por isso”, disse a vítima.
Família é feita refém no interior de Cachoeiro e tem carro roubado
Família é feita refém no interior de Cachoeiro e tem carro roubado Crédito: Luiz Gonçalves
A Polícia Militar orientou a vítima a registrar o caso na delegacia. Os militares ainda fizeram um patrulhamento nas redondezas, em busca do veículo e dos indivíduos, porém, sem sucesso.
A reportagem acionou a Polícia Civil para saber se o crime é investigado. Mas disse que em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. Denúncias, segundo a corporação, podem ajudar nas investigações e podem ser feitas de forma anônima, pelo Disque-Denúncia (181).
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