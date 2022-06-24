Médica veterinária do ES é perseguida e morta a tiros na Bahia

Crislaine foi assassinada a tiros em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A médica veterinária Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, foi morta a tiros depois de ser perseguida por dois homens de motocicleta em Teixeira de Freitas, cidade do Sul da Bahia, na noite dessa quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Civil baiana, nenhum suspeito foi preso até o momento. Segundo a polícia, ela é natural de Rio Bananal , cidade do Norte do Espírito Santo

Conforme a corporação, Crislaine pilotava uma motocicleta quando dois homens em outra motocicleta bateram contra a vítima, que caiu no chão. Em seguida, um dos suspeitos atirou contra a médica veterinária, que morreu no local.

De acordo com informações divulgadas pelo portal g1 da Bahia, a médica veterinária estava saindo do trabalho, ainda de uniforme, quando foi baleada. O crime aconteceu na rua rua do Cedro, na região do Centro de Teixeira de Freitas. Ela foi atingida por quatro tiros.

Ainda segundo o g1 da Bahia, após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar em seguida.

A Polícia Civil baiana informou que ainda trabalha para identificar e prender os suspeitos de assassinarem Crislaine.

Em uma rede social, pessoas comentaram em publicações da médica veterinária, que estudou na Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) entre os anos de 2012 e 2016. Entre as mensagens, estão manifestações de saudades e de lembranças dos que conviveram com Crislaine. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento.