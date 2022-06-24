A médica veterinária Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, foi morta a tiros depois de ser perseguida por dois homens de motocicleta em Teixeira de Freitas, cidade do Sul da Bahia, na noite dessa quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Civil baiana, nenhum suspeito foi preso até o momento. Segundo a polícia, ela é natural de Rio Bananal, cidade do Norte do Espírito Santo.
Conforme a corporação, Crislaine pilotava uma motocicleta quando dois homens em outra motocicleta bateram contra a vítima, que caiu no chão. Em seguida, um dos suspeitos atirou contra a médica veterinária, que morreu no local.
De acordo com informações divulgadas pelo portal g1 da Bahia, a médica veterinária estava saindo do trabalho, ainda de uniforme, quando foi baleada. O crime aconteceu na rua rua do Cedro, na região do Centro de Teixeira de Freitas. Ela foi atingida por quatro tiros.
Ainda segundo o g1 da Bahia, após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar em seguida.
A Polícia Civil baiana informou que ainda trabalha para identificar e prender os suspeitos de assassinarem Crislaine.
Em uma rede social, pessoas comentaram em publicações da médica veterinária, que estudou na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) entre os anos de 2012 e 2016. Entre as mensagens, estão manifestações de saudades e de lembranças dos que conviveram com Crislaine. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento.
Médica veterinária do ES é perseguida e morta a tiros na Bahia