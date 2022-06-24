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Em Teixeira de Freitas

Médica veterinária do ES é perseguida e morta a tiros na Bahia

Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, foi assassinada na noite dessa quinta-feira (23) depois de ser perseguida por dois homens de motocicleta

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 09:54

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 jun 2022 às 09:54
Crislaine foi assassinada a tiros em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia
Crislaine foi assassinada a tiros em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A médica veterinária Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, foi morta a tiros depois de ser perseguida por dois homens de motocicleta em Teixeira de Freitas, cidade do Sul da Bahia, na noite dessa quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Civil baiana, nenhum suspeito foi preso até o momento. Segundo a polícia, ela é natural de Rio Bananal, cidade do Norte do Espírito Santo.
Conforme a corporação, Crislaine pilotava uma motocicleta quando dois homens em outra motocicleta bateram contra a vítima, que caiu no chão. Em seguida, um dos suspeitos atirou contra a médica veterinária, que morreu no local.
De acordo com informações divulgadas pelo portal g1 da Bahia, a médica veterinária estava saindo do trabalho, ainda de uniforme, quando foi baleada. O crime aconteceu na rua rua do Cedro, na região do Centro de Teixeira de Freitas. Ela foi atingida por quatro tiros.
Ainda segundo o g1 da Bahia, após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar em seguida.
A Polícia Civil baiana informou que ainda trabalha para identificar e prender os suspeitos de assassinarem Crislaine. 
Em uma rede social, pessoas comentaram em publicações da médica veterinária, que estudou na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) entre os anos de 2012 e 2016. Entre as mensagens, estão manifestações de saudades e de lembranças dos que conviveram com Crislaine. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento.
Médica veterinária do ES é perseguida e morta a tiros na Bahia

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