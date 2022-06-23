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Polícia encontra ossada humana no Morro da Fonte Grande, em Vitória

Militares faziam uma ronda na região quando se depararam com os ossos, no início da noite desta quarta-feira (22). Não foi possível identificar se a vítima era homem ou mulher

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2022 às 18:56
Uma ossada humana foi encontrada no Morro da Fonte Grande, em Vitória, no início da noite desta quarta-feira (22). Policiais militares estavam na região fazendo um patrulhamento quando se depararam com os ossos.
De acordo com a Polícia Militar, a região costuma ser usada por criminosos para atividades ilícitas, como preparo de drogas e conflitos armados. Por isso, as equipes estavam fazendo uma ronda na área quando viram suspeitos usando roupas camufladas.
Assim que viram os militares, os indivíduos correram. Os agentes solicitaram apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e do Batalhão de Operações com Cães.
Após as buscas, nenhum suspeito foi localizado, mas os policiais encontraram a ossada humana. Não dava para identificar se a vítima era homem ou mulher, ou de que forma ela tinha morrido. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Segundo a Polícia Civil, "as ossadas foram encaminhadas para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso seguirá sob investigação da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória".
Polícia encontra ossada humana no Morro da Fonte Grande

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