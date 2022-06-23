Ex-PM de Minas acusado de integrar grupo de extermínio é preso no ES

Sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um ex-policial militar condenado por homicídio em Governador Valadares, município de Minas Gerais, e acusado de pertencer a um grupo de extermínio e com envolvimento em mais de 30 mortes foi preso pela Polícia Federal no balneário de Guriri, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , nesta quarta-feira (22). Ele era considerado foragido da Justiça mineira.

De acordo com a Polícia Federal, o homem, que não teve a identidade revelada, é um ex-cabo da Polícia Militar de Minas Gerais que, em 2017, fugiu de um batalhão onde estava preso. Ele foi condenado a mais de 21 anos de detenção por conta do homicídio em Governador Valadares.

A corporação narrou que, no início deste mês, o Setor de Capturas da Polícia Federal em Brasília informou à Força Tarefa formada pela PF capixaba, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Municipais de Serra, Vitória e Vila Velha de que o ex-policial estava no Espírito Santo.

A partir desta informação, a polícia começou uma investigação que apontou que o ex-policial militar estaria se escondendo na Região Norte do Estado. Equipes da Polícia Federal de São Mateus foram acionadas e confirmaram que ele estaria morando com a esposa em Guriri.

No momento da abordagem, conforme a Polícia Federal, o homem não reagiu à prisão. Ele foi entregue à Secretaria de Justiça do Estado ( Sejus ) e está à disposição da Justiça.