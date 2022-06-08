PF do ES prende "Cabeça de Tigre", condenado por assassinato e estupro

Conhecido como "Cabeça de Tigre", um homem de 58 anos, condenado por cometer um homicídio em Portugal e um estupro no Espírito Santo, foi preso nesta quarta-feira (8) após a Polícia Federal receber informações indicado que ele estaria em Jacaraípe, na Serra. Ele era considerado foragido e foi classificado pela corporação como um "criminoso de altíssima periculosidade". O nome do indivíduo não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Federal, o homicídio em Portugal foi cometido em 2007 e, antes de responder por esse crime, o homem fugiu para o Brasil e estava escondido no Espírito Santo. O processo foi transferido para a Justiça brasileira anos depois. Em novembro de 2021, foi decretada a prisão preventiva pelo Tibunal Regional Federal da 2ª Região. No Estado, ele cometeu um estupro em 2013, e foi condenado a 10 anos de reclusão pela 5ª Vara Criminal de Vitória.
A prisão de "Cabeça de Tigre" foi efetuada por uma Força Tarefa, composta por agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Guardas Civis de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.