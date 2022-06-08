PF do ES prende "Cabeça de Tigre", condenado por assassinato e estupro

De acordo com a Polícia Federal, o homicídio em Portugal foi cometido em 2007 e, antes de responder por esse crime, o homem fugiu para o Brasil e estava escondido no Espírito Santo. O processo foi transferido para a Justiça brasileira anos depois. Em novembro de 2021, foi decretada a prisão preventiva pelo Tibunal Regional Federal da 2ª Região. No Estado, ele cometeu um estupro em 2013, e foi condenado a 10 anos de reclusão pela 5ª Vara Criminal de Vitória.