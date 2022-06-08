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Irregularidades

Polícia interdita 4 revendas clandestinas de gás de cozinha em Guarapari

Durante a operação, mais de 200 botijas foram apreendidas. Segundo delegado, um dos estabelecimentos funcionava clandestinamente em frente a uma escola de Ensino Médio

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 15:45

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 jun 2022 às 15:45
Quatro revendas clandestinas de gás de cozinha foram interditadas e mais de 200 botijas armazenadas de forma irregular foram apreendidas durante uma operação de combate ao comércio clandestino desse tipo de produto em Guarapari, nesta quarta-feira (8). A ação foi realizada por uma equipe da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) em diversos bairros do município.
Polícia Civil não informou os nomes dos locais de revenda ou os bairros onde havia o armazenamento irregular. Titular da Decon, o delegado Eduardo Passamani disse que um dos estabelecimentos funcionava clandestinamente em frente a uma escola de Ensino Médio.
"Isso colocava em risco a vida dos estudantes e funcionários do local, uma vez que, além de não ter autorização de funcionamento, armazenava quantidade superior ao que o local comportaria em condições normais. O proprietário fugiu ao perceber a presença da polícia, mas já foi identificado", disse o delegado.
Botijas de gás foram apreendidas em Guarapari
Botijas de gás foram apreendidas em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Passamani detalhou que o estabelecimento não tinha autorização de funcionamento e armazenava quantidade superior ao que o local comportaria em condições normais. O proprietário fugiu ao perceber a chegada dos policiais, mas já foi identificado.
De acordo com a Polícia Civil, os responsáveis pelas vendas podem responder por crime contra a ordem econômica com penas de 2 a 5 anos, e o proprietário que fugiu ainda pode responder por outros crimes contra o consumidor e relação de consumo.
Polícia interdita 4 revendas clandestinas de gás de cozinha em Guarapari

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