Quatro revendas clandestinas de gás de cozinha foram interditadas e mais de 200 botijas armazenadas de forma irregular foram apreendidas durante uma operação de combate ao comércio clandestino desse tipo de produto em Guarapari, nesta quarta-feira (8). A ação foi realizada por uma equipe da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) em diversos bairros do município.
A Polícia Civil não informou os nomes dos locais de revenda ou os bairros onde havia o armazenamento irregular. Titular da Decon, o delegado Eduardo Passamani disse que um dos estabelecimentos funcionava clandestinamente em frente a uma escola de Ensino Médio.
"Isso colocava em risco a vida dos estudantes e funcionários do local, uma vez que, além de não ter autorização de funcionamento, armazenava quantidade superior ao que o local comportaria em condições normais. O proprietário fugiu ao perceber a presença da polícia, mas já foi identificado", disse o delegado.
Passamani detalhou que o estabelecimento não tinha autorização de funcionamento e armazenava quantidade superior ao que o local comportaria em condições normais. O proprietário fugiu ao perceber a chegada dos policiais, mas já foi identificado.
De acordo com a Polícia Civil, os responsáveis pelas vendas podem responder por crime contra a ordem econômica com penas de 2 a 5 anos, e o proprietário que fugiu ainda pode responder por outros crimes contra o consumidor e relação de consumo.
Polícia interdita 4 revendas clandestinas de gás de cozinha em Guarapari