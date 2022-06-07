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Em Guarapari

"Jack Bombom": criminoso envolvido em 35 assassinatos na Bahia é preso no ES

Jackson Vicente Pereira, conhecido como "Jack Bombom", é líder de uma facção criminosa que atua na região de Itabuna, Sul da Bahia e foi preso nesta segunda (6) em Guarapari

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 12:14

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 jun 2022 às 12:14
"Jack Bombom” era foragido da Bahia e tinha envolvimento em pelo menos 35 homicídios Crédito: Reprodução/Divulgação/PM
Envolvido em pelo menos 35 homicídios na região de Itabuna, no Sul do Estado da Bahia, Jackson Vicente Pereira, conhecido como "Jack Bombom", de 36 anos, foi preso pela Polícia Militar em Guarapari, nesta segunda-feira (6). Ele era considerado foragido do estado baiano e foi preso em uma casa no bairro Olaria, onde também foi encontrado um revólver calibre 38 com 12 munições.
De acordo com a Polícia Militar capixaba, "Jack Bombom" é considerado "um indivíduo de alta periculosidade". O criminoso era integrante de uma organização criminosa e se tornou líder de uma facção rival, que atuava na Bahia. 
Ele foi abordado por policiais militares no portão de uma casa por militares que faziam patrulhamento em Olaria. Durante a verificação, Jackson tentou dar um nome falso aos policiais, mas, pelo nome da mãe do criminoso, foi possível identificá-lo. 
Os militares entraram na casa e encontraram a arma com as munições. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari junto com o material apreendido.
A Polícia Civil informa que, além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Sistema Prisional.

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