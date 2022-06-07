Jovem é morto com facada no coração dentro de igreja em Cachoeiro

Um jovem de 19 anos foi morto com uma facada no coração dentro de uma Igreja Católica no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). O agressor, um homem de 25 anos, que estava com duas facas nas mãos, invadiu o pátio do local, onde acontecia uma festa. Mesmo correndo com a namorada para dentro da igreja para se proteger, o jovem acabou esfaqueado.
A vítima é Ricardo Santos Souza. Segundo um familiar, que prefere não se identificar, o jovem estava no local com a namorada na festa. Ele conta que um rapaz, aparentemente drogado, apareceu por lá dizendo que iria matar alguém. As pessoas que estavam na festa ficaram assustadas e fugiram. O jovem correu com a namorada para dentro da igreja.
O suspeito, contou o familiar, foi atrás do casal e esfaqueou Ricardo. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas faleceu após dar entrada.
O agressor fugiu após o crime, porém, segundo registro da Polícia Militar, populares conseguiram deter o suspeito até a chegada da Guarda Civil Municipal. Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento, pois estava com ferimentos na cabeça e nos braços.
Depois disso, ele foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro. O suspeito, de acordo com os militares, tem passagens pelo sistema prisional por porte ilegal de arma de fogo, veículo recuperado, tráfico e vias de fato.
FACADA NO CORAÇÃO
“A namorada contou que o suspeito passou por eles e, em tom ameaçador, disse que queria brincar com eles. Eles saíram correndo, pedindo socorro, e Ricardo até jogou uma cadeira nele. O jovem foi morto com uma facada no coração. Na delegacia, suspeito não quis declarar qual foi a motivação do crime. Ele também foi indiciado por um latrocínio no ano passado”, contou o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, Fillipe Vivas.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.
RICARDO QUERIA SER POLICIAL MILITAR
Segundo a família, Ricardo estava servindo o Tiro de Guerra, no Exército Brasileiro, e queria seguir a carreira militar. No Serviço Médico Legal de Cachoeiro, o tio da vítima, Paulo Henrique Amorim, desabafou em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro, que está indignado com a morte do sobrinho.
"Ele servia o Tiro de Guerra, com sonho de ser militar. Estava todo feliz que agora poderia fazer a prova da PM. Ele não tinha vício e estava se preparando para a vida. E agora, quem vai trazer a vida do meu sobrinho de volta? Quem vai consolar o pai e a mãe dele que estão ali desesperados? Eu tô aqui com meu coração partido. É somente a tristeza e indignação de saber que a Justiça de nosso país é falha"