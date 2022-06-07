Jovem é morto com facada no coração dentro de igreja em Cachoeiro

Ricardo Santos Souza tinha 19 anos e queria seguir carreira militar, segundo a família Crédito: Montagem| A Gazeta

Um jovem de 19 anos foi morto com uma facada no coração dentro de uma Igreja Católica no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , na noite de segunda-feira (6). O agressor, um homem de 25 anos, que estava com duas facas nas mãos, invadiu o pátio do local, onde acontecia uma festa. Mesmo correndo com a namorada para dentro da igreja para se proteger, o jovem acabou esfaqueado.

A vítima é Ricardo Santos Souza. Segundo um familiar, que prefere não se identificar, o jovem estava no local com a namorada na festa. Ele conta que um rapaz, aparentemente drogado, apareceu por lá dizendo que iria matar alguém. As pessoas que estavam na festa ficaram assustadas e fugiram. O jovem correu com a namorada para dentro da igreja.

Igreja de Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Martins

O suspeito, contou o familiar, foi atrás do casal e esfaqueou Ricardo. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas faleceu após dar entrada.

O agressor fugiu após o crime, porém, segundo registro da Polícia Militar , populares conseguiram deter o suspeito até a chegada da Guarda Civil Municipal. Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento, pois estava com ferimentos na cabeça e nos braços.

Depois disso, ele foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro. O suspeito, de acordo com os militares, tem passagens pelo sistema prisional por porte ilegal de arma de fogo, veículo recuperado, tráfico e vias de fato.

Agressor entrou no local armado com duas facas Crédito: Divulgação/GCM Cachoeiro

FACADA NO CORAÇÃO

“A namorada contou que o suspeito passou por eles e, em tom ameaçador, disse que queria brincar com eles. Eles saíram correndo, pedindo socorro, e Ricardo até jogou uma cadeira nele. O jovem foi morto com uma facada no coração. Na delegacia, suspeito não quis declarar qual foi a motivação do crime. Ele também foi indiciado por um latrocínio no ano passado”, contou o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, Fillipe Vivas.

Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

RICARDO QUERIA SER POLICIAL MILITAR

Segundo a família, Ricardo estava servindo o Tiro de Guerra, no Exército Brasileiro, e queria seguir a carreira militar. No Serviço Médico Legal de Cachoeiro, o tio da vítima, Paulo Henrique Amorim, desabafou em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro, que está indignado com a morte do sobrinho.