Suspeito de matar homem por dívida é preso em Barra de São Francisco

Foi preso um jovem de 21 anos, suspeito de matar a facadas um homem de 70 anos no bairro Estrelinha, em Barra de São Francisco , no Noroeste de Espírito Santo . O crime ocorreu no dia 19 de maio deste ano, após uma discussão entre eles devido a um lote que a vítima estava devendo. A prisão ocorreu na sexta-feira (3), mas foi divulgada nesta segunda (6) pela Polícia Civil . A corporação disse que, além do homicídio, rapaz também é suspeito de uma tentativa de homicídio. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Titular da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, o delegado Leonardo Forattini explicou como a vítima foi assassinada e disse que, após o crime, o suspeito fugiu do local. “Ele abordou o senhor na calçada da sua residência e efetuou dois golpes de faca, atingindo-o no peito e nas costas da vítima que veio a óbito no local”, relatou.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já tinha passagens por tráfico de drogas, crimes patrimoniais e, por último, a tentativa de homicídio contra outro homem, que ocorreu dias após o assassinato da vítima de 70 anos, no dia 26 de maio deste ano.

“O suspeito, ao tentar matar outro idoso, se utilizou do mesmo modus operandi, que é sempre abordar a vítima com golpes de faca", informou o delegado Leonardo Forattini.

Equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu jovem suspeito de um assassinato e de uma tentativa de homicídio Crédito: Policia Civil | Reprodução

A Polícia Civil disse que, em cumprimento de mandado de prisão temporária, o jovem foi preso, sem oferecer resistência, no mesmo bairro do crime, após a corporação receber informações do Serviço de Inteligência de que o suspeito estaria na casa da irmã dele. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.