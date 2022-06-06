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Morto a facadas

Suspeito de matar homem por dívida é preso em Barra de São Francisco

Crime ocorreu em maio deste ano, após uma discussão entre o jovem e a vítima, um homem de 70 anos que, segundo investigação, teria uma dívida de um lote com o suspeito

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 17:02

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 jun 2022 às 17:02
Foi preso um jovem de 21 anos, suspeito de matar a facadas um homem de 70 anos no bairro Estrelinha, em Barra de São Francisco, no Noroeste de Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 19 de maio deste ano, após uma discussão entre eles devido a um lote que a vítima estava devendo. A prisão ocorreu na sexta-feira (3), mas foi divulgada nesta segunda (6) pela Polícia Civil. A corporação disse que, além do homicídio, rapaz também é suspeito de uma tentativa de homicídio. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Titular da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, o delegado Leonardo Forattini explicou como a vítima foi assassinada e disse que, após o crime, o suspeito fugiu do local. “Ele abordou o senhor na calçada da sua residência e efetuou dois golpes de faca, atingindo-o no peito e nas costas da vítima que veio a óbito no local”, relatou.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já tinha passagens por tráfico de drogas, crimes patrimoniais e, por último, a tentativa de homicídio contra outro homem, que ocorreu dias após o assassinato da vítima de 70 anos, no dia 26 de maio deste ano.
“O suspeito, ao tentar matar outro idoso, se utilizou do mesmo modus operandi, que é sempre abordar a vítima com golpes de faca", informou o delegado Leonardo Forattini.
A equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu um homem suspeito de ser autor de um estupro de vulnerável.
Equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu jovem suspeito de um assassinato e de uma tentativa de homicídio Crédito: Policia Civil | Reprodução
A Polícia Civil disse que, em cumprimento de mandado de prisão temporária, o jovem foi preso, sem oferecer resistência, no mesmo bairro do crime, após a corporação receber informações do Serviço de Inteligência de que o suspeito estaria na casa da irmã dele. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.
O suspeito vai responder por homicídio consumado e por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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