Jogador e torcedor são presos em partida de futebol em Linhares

Dois homens foram presos na tarde de domingo (5) durante uma partida de futebol amador na localidade de Córrego Farias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Um deles era jogador e estava no banco de reservas. O outro estava entre os torcedores. Eles tinham mandados de prisão em aberto. Policiais civis atuaram disfarçados e conseguiram localizar os homens.
O primeiro deles foi identificado como Edivan Monteiro Neves, de 24 anos, que era procurado pela polícia por ter assassinado o padrasto, de 75 anos, a pauladas. O crime aconteceu em fevereiro de 2020. Edivan estava do lado de fora do campo, no meio da torcida.
Já o jogador, se trata de Cristian dos Santos, de 21 anos. Em abril deste ano, segundo a PC, ele estava armado e tentou assassinar duas pessoas em frente a um estabelecimento comercial em abril deste ano. As vítimas sobreviveram.
Os dois crimes aconteceram na região onde acontecia a partida deste domingo. Os homens foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares, onde serão interrogados durante a semana, segundo a Polícia Civil.