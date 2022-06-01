Homem é condenado a 35 anos de prisão por matar irmão a marretadas em Linhares

Vítima, Marcos Gabriel Braz de Lima, tinha 24 quando foi morto Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Marcos André Braz de Lima, homem que confessou ter matado o próprio irmão, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, foi condenado a mais de 35 anos de prisão em julgamento que aconteceu nesta terça-feira (31), no Fórum do município. A vítima, Marcos Gabriel Braz de Lima, tinha 24 anos, quando morreu com golpes de marreta na cabeça. O crime ocorreu no fim de 2020.

Na época, Marcos André registrou uma ocorrência na Polícia Civil do desaparecimento do irmão. A mãe deles havia falecido, vítima de um infarto, dentro de casa, no mesmo dia em que Marcos Gabriel foi visto pela última vez.

Parentes e a polícia estavam empenhados em descobrir o paradeiro do jovem. Após sete dias, já em janeiro de 2021, Marcos André admitiu que cometeu o crime e apontou onde tinha escondido o corpo, encontrado em um canavial. Ele matou o irmão dentro de casa e depois enterrou o corpo dele em uma cova rasa.

Em trecho da sentença, o juiz responsável pela sentença, Tiago Fávaro Camata, descreveu: "O réu revelou uma faceta da personalidade imensuravelmente promíscua e de comportamento extremamente perverso, covarde, cruel e frio, chegando ao ponto de cometer um ato de tamanha barbárie no mesmo contexto em que presenciou a própria mãe morta, tendo, posteriormente, inventado para o próprio pai (o qual também é pai da vítima) uma série de engodo para tentar transparecer, de forma dissimulada, que o irmão, ora vítima, havia desaparecido, deixando o genitor na angústia, sem saber o destino do filho, devendo ser ressaltado, ainda, que o réu ainda teve a capacidade de comparecer ao velório da mãe e dissimular normalidade com a situação", afirmou.

A condenação se deu por quatro tipos de crimes:

1 - homicídio por motivo fútil, com emprego de crueldade (tortura) e sem a possibilidade da vítima se defender.

2 - ocultação de cadáver;

3 - omitir a verdade ou inserir declaração falsa, em documentos públicos ou particulares, com o objetivo de prejudicar direito;

4 - alterar a cena do crime de forma intencional.