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Na cabeça

Homem é condenado a 35 anos de prisão por matar irmão a marretadas em Linhares

Em sentença, juiz descreve que o réu revelou comportamento extremamente perverso, covarde, cruel e frio. O crime ocorreu em dezembro de 2020

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 12:55

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 jun 2022 às 12:55
Vítima, Marcos Gabriel Braz de Lima, tinha 24 quando foi morto
Vítima, Marcos Gabriel Braz de Lima, tinha 24 quando foi morto Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Marcos André Braz de Lima, homem que confessou ter matado o próprio irmão, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi condenado a mais de 35 anos de prisão em julgamento que aconteceu nesta terça-feira (31), no Fórum do município. A vítima, Marcos Gabriel Braz de Lima, tinha 24 anos, quando morreu com golpes de marreta na cabeça. O crime ocorreu no fim de 2020.
Na época, Marcos André registrou uma ocorrência na Polícia Civil do desaparecimento do irmão. A mãe deles havia falecido, vítima de um infarto, dentro de casa, no mesmo dia em que Marcos Gabriel foi visto pela última vez.
Parentes e a polícia estavam empenhados em descobrir o paradeiro do jovem. Após sete dias, já em janeiro de 2021, Marcos André admitiu que cometeu o crime e apontou onde tinha escondido o corpo, encontrado em um canavial. Ele matou o irmão dentro de casa e depois enterrou o corpo dele em uma cova rasa.
Em trecho da sentença, o juiz responsável pela sentença, Tiago Fávaro Camata, descreveu: "O réu revelou uma faceta da personalidade imensuravelmente promíscua e de comportamento extremamente perverso, covarde, cruel e frio, chegando ao ponto de cometer um ato de tamanha barbárie no mesmo contexto em que presenciou a própria mãe morta, tendo, posteriormente, inventado para o próprio pai (o qual também é pai da vítima) uma série de engodo para tentar transparecer, de forma dissimulada, que o irmão, ora vítima, havia desaparecido, deixando o genitor na angústia, sem saber o destino do filho, devendo ser ressaltado, ainda, que o réu ainda teve a capacidade de comparecer ao velório da mãe e dissimular normalidade com a situação", afirmou. 
A condenação se deu por quatro tipos de crimes:
1 - homicídio por motivo fútil, com emprego de crueldade (tortura) e sem a possibilidade da vítima se defender.
2 - ocultação de cadáver;
3 - omitir a verdade ou inserir declaração falsa, em documentos públicos ou particulares, com o objetivo de prejudicar direito;
4 - alterar a cena do crime de forma intencional.
Na soma, o réu recebeu a pena de 35 anos e 9 meses de reclusão. Marcos André vai cumprir em regime fechado. Ele também vai cumprir o período de 1 ano, 4 meses e 3 dias de detenção. Além disso, terá que arcar com o pagamento de dias-multa, que equivale a mais de R$ 27,5 mil.

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