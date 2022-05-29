Homem é preso após esfaquear o irmão em Linhares

Os golpes acertaram o braço direito e a cabeça da vítima, que foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). De acordo com o boletim de ocorrência, um médico relatou para os policiais que por pouco ela não morreu, porque uma artéria do braço foi rompida. Quando a PM chegou até o local do crime soube que moradores já haviam socorrido o irmão.