Homem é preso após esfaquear o irmão em Linhares

Um homem foi preso na noite de sábado (28) no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito de ter esfaqueado o próprio irmão. Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha relatou que a briga teria começado quando o indivíduo estava agredindo a esposa. O irmão tentou impedi-lo e os dois entraram em luta. Em seguida, falando que iria matar o outro, o homem pegou uma faca e deu duas facadas. Os dois precisaram ser hospitalizados.
Os golpes acertaram o braço direito e a cabeça da vítima, que foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). De acordo com o boletim de ocorrência, um médico relatou para os policiais que por pouco ela não morreu, porque uma artéria do braço foi rompida. Quando a PM chegou até o local do crime soube que moradores já haviam socorrido o irmão.
O suspeito estava caído no chão com lesões no rosto, mão e abdômen, causadas por moradores da região. Ele foi levado para o mesmo hospital que o irmão para receber atendimento e quis evitar a prisão se trancando em um banheiro. Os policiais precisaram arrombar a porta, consta no boletim.
A Polícia encaminhou o suspeito para a Delegacia Regional de Linhares, onde ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e, depois, encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). O homem possui também um mandado de prisão em aberto.
Até o momento, a reportagem de A Gazeta não obteve informações sobre o estado de saúde da vítima esfaqueada.