Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga em família

Homem é preso após esfaquear o irmão em Linhares

Segundo testemunha, crime aconteceu quando o suspeito agredia a própria esposa, e o irmão tentou impedir as agressões

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 18:25

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 mai 2022 às 18:25
Um homem foi preso na noite de sábado (28) no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito de ter esfaqueado o próprio irmão. Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha relatou que a briga teria começado quando o indivíduo estava agredindo a esposa. O irmão tentou impedi-lo e os dois entraram em luta. Em seguida, falando que iria matar o outro, o homem pegou uma faca e deu duas facadas. Os dois precisaram ser hospitalizados.
Os golpes acertaram o braço direito e a cabeça da vítima, que foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). De acordo com o boletim de ocorrência, um médico relatou para os policiais que por pouco ela não morreu, porque uma artéria do braço foi rompida. Quando a PM chegou até o local do crime soube que moradores já haviam socorrido o irmão.
O suspeito estava caído no chão com lesões no rosto, mão e abdômen, causadas por moradores da região. Ele foi levado para o mesmo hospital que o irmão para receber atendimento e quis evitar a prisão se trancando em um banheiro. Os policiais precisaram arrombar a porta, consta no boletim.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
16º Delegacia Regional de Linhares Crédito: Heber Tomaz
A Polícia encaminhou o suspeito para a Delegacia Regional de Linhares, onde ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e, depois, encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). O homem possui também um mandado de prisão em aberto.
Até o momento, a reportagem de A Gazeta não obteve informações sobre o estado de saúde da vítima esfaqueada.

Veja Também

Jovem é morto após sair de forró para encontrar mulher em Linhares

Polícia prende suspeitos de assaltar fazenda em Linhares

Campanha arrecada agasalhos para animais abandonados em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados