Jovem é morto após sair de forró para encontrar mulher em Linhares

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (28), no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo relatado à Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, estaria em um forró com o irmão e teria saído do local para se encontrar com uma mulher. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas.
A PM informou que o crime ocorreu próximo a um supermercado. O irmão da vítima disse aos policiais que os dois estavam em um forró na avenida principal do bairro e que o jovem pegou uma motocicleta emprestada com um amigo dizendo que iria se encontrar com uma mulher. Não foram passadas informações sobre a autoria e a motivação do crime.
Por nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que indicará a causa da morte.
E ressaltou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.