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Crime elucidado

Polícia prende suspeitos de assaltar fazenda em Linhares

Parte do material roubado foi recuperado, segundo informações da Polícia Civil. Mais de 20 funcionários da fazenda foram vítimas dos criminosos

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 12:35

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 mai 2022 às 12:35
Da esquerda para a direita: Davi De Souza Nascimento, Jocimar Clemente Conceição e Gabriel Batista Daniel
Da esquerda para a direita: Davi De Souza Nascimento, Jocimar Clemente Conceição e Gabriel Batista Daniel Crédito: Divulgação/PCES
A polícia prendeu três homens suspeitos de assaltarem uma fazenda na localidade de Jataipeba, no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 6 de maio, quando mais de 20 pessoas foram mantidas reféns, todas funcionárias da propriedade. Segundo a Polícia Civil, o caso foi elucidado nesta semana, após o líder do grupo ser encontrado. Parte do material roubado foi recuperado.
Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que cinco pessoas participaram do crime. No entanto, de acordo com a Polícia Civil, com a prisão dos três suspeitos, o caso é considerado como resolvido. 
O primeiro suspeito foi identificado como Davi de Souza Nascimento, de 21 anos, preso em flagrante no dia do crime. Ele estava com um veículo roubado da fazenda e grande parte de outros objetos, como televisão e eletroeletrônicos. Depois, no dia 17, a polícia prendeu Jocimar Clemente Conceição, de 24 anos, com a motocicleta e uma sela de montaria, subtraídas da propriedade.
O último a ser pego foi o líder do grupo, Gabriel Batista Daniel, de 33 anos, no dia 25 deste mês. Ele estava na cidade de Nanuque, Minas Gerais. Os policiais localizaram com ele um motor de barco e mais eletrodomésticos que eram da fazenda. Ao serem interrogados, todos confessaram o crime.
Gabriel já tinha passagem por roubos, tráfico de drogas e extorsão. Ele cumpriu parte da pena de 33 anos de cadeia, mas foi liberado por alvará pela Justiça e voltou a cometer crimes.
Neste mês, segundo a Polícia Civil, ele assassinou um adolescente de 17 anos e tentou matar o irmão do jovem, de 16, em um crime que teria sido motivado por atrito entre gangues com as vítimas. Ele admitiu ter cometido o roubo na fazenda, o homicídio e a tentativa do outro.
Os três elementos presos estão à disposição da Justiça. Os dois primeiros irão responder por crime de roubo qualificado e o último por roubo e homicídio qualificado.

O ASSALTO 

Os criminosos armados renderam 23 funcionários da fazenda. Após imobilizá-los, eles roubaram um veículo, um barco motorizado, um motor, celulares, aparelhos de televisão, um ciclomotor, um automóvel, dinheiro e outros objetos de valor.
Segundo a Polícia Militar, o grupo manteve 22 funcionários trancados em um cômodo e fugiu do local, levando o gerente da fazenda como refém no carro de uma das vítimas. O gerente depois foi abandonado com o veículo no bairro Shell.

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