Polícia prende suspeitos de assaltar fazenda em Linhares

Da esquerda para a direita: Davi De Souza Nascimento, Jocimar Clemente Conceição e Gabriel Batista Daniel Crédito: Divulgação/PCES

A polícia prendeu três homens suspeitos de assaltarem uma fazenda na localidade de Jataipeba, no interior de Linhares , no Norte do Espírito Santo . O crime aconteceu no dia 6 de maio, quando mais de 20 pessoas foram mantidas reféns, todas funcionárias da propriedade. Segundo a Polícia Civil , o caso foi elucidado nesta semana, após o líder do grupo ser encontrado. Parte do material roubado foi recuperado.

Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que cinco pessoas participaram do crime. No entanto, de acordo com a Polícia Civil, com a prisão dos três suspeitos, o caso é considerado como resolvido.

O primeiro suspeito foi identificado como Davi de Souza Nascimento, de 21 anos, preso em flagrante no dia do crime. Ele estava com um veículo roubado da fazenda e grande parte de outros objetos, como televisão e eletroeletrônicos. Depois, no dia 17, a polícia prendeu Jocimar Clemente Conceição, de 24 anos, com a motocicleta e uma sela de montaria, subtraídas da propriedade.

O último a ser pego foi o líder do grupo, Gabriel Batista Daniel, de 33 anos, no dia 25 deste mês. Ele estava na cidade de Nanuque, Minas Gerais . Os policiais localizaram com ele um motor de barco e mais eletrodomésticos que eram da fazenda. Ao serem interrogados, todos confessaram o crime.

Gabriel já tinha passagem por roubos, tráfico de drogas e extorsão. Ele cumpriu parte da pena de 33 anos de cadeia, mas foi liberado por alvará pela Justiça e voltou a cometer crimes.

Neste mês, segundo a Polícia Civil, ele assassinou um adolescente de 17 anos e tentou matar o irmão do jovem, de 16, em um crime que teria sido motivado por atrito entre gangues com as vítimas. Ele admitiu ter cometido o roubo na fazenda, o homicídio e a tentativa do outro.

Os três elementos presos estão à disposição da Justiça. Os dois primeiros irão responder por crime de roubo qualificado e o último por roubo e homicídio qualificado.

O ASSALTO

Os criminosos armados renderam 23 funcionários da fazenda. Após imobilizá-los, eles roubaram um veículo, um barco motorizado, um motor, celulares, aparelhos de televisão, um ciclomotor, um automóvel, dinheiro e outros objetos de valor.