Perseguição a suspeitos de roubo conta até com helicóptero em Aracruz

Uma perseguição policial na BR 101, na tarde desta quinta-feira (26), para capturar dois suspeitos de roubarem um carro em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, contou até com helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), além de viaturas da Polícia Militar. Os homens conseguiram fugir, mas um motorista de aplicativo, suspeito de participação no crime, foi detido.
Segundo a PM, os criminosos seriam de Linhares e foram até Aracruz para cometer o crime. Durante a perseguição, os dois homens saíram com o carro da pista, abandonaram o veículo e fugiram correndo em direção a um matagal. Com apoio da aeronave, policiais realizaram buscas na região, mas não localizaram os suspeitos.
A corporação informou que militares conseguiram localizar outro homem envolvido no roubo. O suspeito seria um motorista de aplicativo, que confessou ter transportado os criminosos de Linhares até o município de Aracruz para roubarem o veículo.
A Polícia Civil foi procurada para informar mais detalhes sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.