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Na BR 101

Perseguição a suspeitos de roubo conta até com helicóptero em Aracruz

Os dois suspeitos abandonaram carro roubado na rodovia e conseguiram fugir. Segundo a PM, um motorista de aplicativo, que teria levado homens para cometerem o crime, foi detido
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 mai 2022 às 20:20

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 20:20

Perseguição a suspeitos de roubo de carro envolveu helicóptero da PM na BR 101, em Aracruz
Perseguição a suspeitos de roubo de carro envolveu helicóptero da PM na BR 101, em Aracruz Crédito: Juliano Gomes
Uma perseguição policial na BR 101, na tarde desta quinta-feira (26), para capturar dois suspeitos de roubarem um carro em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, contou até com helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), além de viaturas da Polícia Militar. Os homens conseguiram fugir, mas um motorista de aplicativo, suspeito de participação no crime, foi detido.
Perseguição a suspeitos de roubo de carro envolveu helicóptero da PM na BR 101, em Aracruz
Com apoio de helicóptero do Notaer, policiais militares realizaram buscas a suspeitos de roubo a carro Crédito: Juliano Gomes
Segundo a PM, os criminosos seriam de Linhares e foram até Aracruz para cometer o crime. Durante a perseguição, os dois homens saíram com o carro da pista, abandonaram o veículo e fugiram correndo em direção a um matagal. Com apoio da aeronave, policiais realizaram buscas na região, mas não localizaram os suspeitos.
A corporação informou que militares conseguiram localizar outro homem envolvido no roubo. O suspeito seria um motorista de aplicativo, que confessou ter transportado os criminosos de Linhares até o município de Aracruz para roubarem o veículo.
Perseguição a suspeitos de roubo de carro envolveu helicóptero da PM na BR 101, em Aracruz
Suspeitos abandonaram o veículo roubado durante a perseguição e conseguiram fugir Crédito: Juliano Gomes
Polícia Civil foi procurada para informar mais detalhes sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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