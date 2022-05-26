Dois homens, de 53 e 66 anos, foram presos nesta quinta-feira (26) suspeitos de aplicar golpe da falsa oração. Os criminosos abordaram um homem de 75 anos, que havia acabado de sacar a aposentadoria, e fizeram com que ele entrasse em um carro para orar por ele. O crime aconteceu no último dia 9, no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, o aposentado foi convencido a mostrar o dinheiro que havia sacado para que pudesse ser abençoado. A corporação explicou que, em meio à conversa, um dos golpistas fingiu colocar o dinheiro dentro de um envelope, e o entregou à vítima. Mas, depois de algum tempo, o aposentado percebeu que o envelope estava cheio de jogos de loteria.
“Durante as investigações, notamos que um golpe muito similar foi perpetrado em Santa Maria de Jetibá dias antes do ocorrido em São Gabriel da Palha, inclusive com o mesmo veículo. Identificamos os autores e constatamos que ambos já tinham passagens pela polícia pelo cometimento de crimes parecidos, ou seja, estávamos diante de motivos relevantes para representar pela prisão preventiva e a apreensão do carro”, relatou o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman.
Na manhã desta quinta-feira, os suspeitos foram abordados por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no momento em que passavam de carro pelo posto da PRF de Viana. No interior do veículo, os policiais encontraram um crucifixo, a imagem de uma santa e bilhetes de loteria, materiais utilizados pela dupla para aplicar os golpes. A corporação, então, cumpriu os mandados de prisão preventiva representados pela Polícia Civil e expedidos pelo Poder Judiciário.
O carro e os objetos foram apreendidos e os suspeitos, conduzidos para a Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a Polícia Civil, ambos serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerão à disposição da Justiça.
Suspeitos de golpe da falsa oração em São Gabriel da Palha são presos