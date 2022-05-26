Suspeitos de golpe da falsa oração em São Gabriel da Palha são presos

“Durante as investigações, notamos que um golpe muito similar foi perpetrado em Santa Maria de Jetibá dias antes do ocorrido em São Gabriel da Palha, inclusive com o mesmo veículo. Identificamos os autores e constatamos que ambos já tinham passagens pela polícia pelo cometimento de crimes parecidos, ou seja, estávamos diante de motivos relevantes para representar pela prisão preventiva e a apreensão do carro”, relatou o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman.