Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cuidado!

Polícia investiga golpe da falsa oração de cura em Vila Velha

Idoso de 69 anos teria perdido quase R$ 2 mil para um criminoso que se passou por pastor; suspeitos prometeram resolver um problema de saúde dele
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

28 mar 2022 às 14:17

Publicado em 28 de Março de 2022 às 14:17

Na saída de uma farmácia, já com o remédio em mãos, um idoso acabou sendo alvo de criminosos e sofreu um prejuízo de quase R$ 2 mil. Os suspeitos se aproveitaram do problema de saúde dele e prometeram uma espécie de oração de cura para conseguir aplicar o golpe há cerca de uma semana, em Vila Velha.
O aposentado de 69 anos, que não será identificado, conta que um dos golpistas se aproximou fazendo comentários sobre o problema na próstata e que o teria superado depois de uma pessoa indicar a ação de um pastor. "Ele disse que a reza faria a doença desaparecer de uma vez por todas", lembra.
"O 'pastor' fez uma oração muito bela com o nome de Deus, só que ele, na verdade, era um ladrão"
X. - Idoso de 69 anos, vítima de golpe
Ainda conforme o relato do idoso, o falso religioso pediu para que ele ficasse de olhos fechados e fez a oração dentro de um carro, estacionado na praça do bairro Coqueiral de Itaparica. Durante a oração, os suspeitos teriam pegado os documentos, o celular e o cartão bancário da vítima.
Crime aconteceu perto da Praça de Coqueiral de Itaparica (acima), em Vila Velha
Crime aconteceu perto da Praça de Coqueiral de Itaparica (acima), em Vila Velha Crédito: Reprodução | Google Street View
"Ele fez uma reza sobre a minha cabeça e desse período não me lembro de muita coisa. Não dei nada nas mãos dele, mas quando ele terminou, estava devolvendo os meus pertences. Como, se eu não entreguei? Só tive a maldade de verificar quando cheguei em casa", conta.

R$ 1.820

Foi a quantia perdida pelo idoso, conforme relatado à polícia
Diante do prejuízo financeiro e desejando que os suspeitos respondam pelo crime, o idoso registrou o caso junto à Polícia Civil no mesmo dia, em 14 de março. A corporação informou que o caso é investigado pelo 7º Distrito Policial e que outros detalhes não podem ser divulgados.

GOLPE ANTIGO: VEJA COMO NÃO CAIR

À frente da Delegacia de Defraudações (Defa), o delegado Douglas Vieira afirma que esse tipo de golpe é antigo e existe desde a década de 1980. "Os criminosos se valem da religião para aplicar. Seja se passando por evangélicos, babalorixás ou pais de santo. É importante verificar", explica.
"Há igrejas, templos e outras casas religiosas que fazem trabalhos espirituais e, ao meu ver, não configuram estelionato. O problema é quando golpistas se passam por padres ou pastores para tirar dinheiro da vítima com falsas promessas de curas ou para pegar os dados dos idosos", continua.
"Sabemos que há religiões que têm esse trabalho de cura, mas uma pessoa correta vai dizer para procurar também a cura no 'plano físico'. Se pedirem documentos ou valores exorbitantes, não concorde"
Douglas Vieira - Delegado titular da Delegacia de Defraudações
O delegado também orienta que nunca se deve entregar cartão ou documentos para um desconhecido – o que vale, inclusive, para compras em mercados e padarias, por exemplo. "Se a pessoa for má intencionada, ela pode tirar fotos do cartão e fazer diversas compras pela internet", alerta.
Segundo Douglas Vieira, crimes do tipo configuram estelionato e as vítimas devem registrar o caso junto à Polícia Civil, por menor que seja o prejuízo. "Nós dependemos disso (representação) para poder investigar. Se não quiser se identificar, dá para ligar no Disque-Denúncia (181)", finaliza.
Polícia investiga golpe da falsa oração de cura em Vila Velha

Veja Também

Após tiroteio entre traficantes, idosa acha granada na porta de casa em Vila Velha

Golpe do precatório faz duas vítimas por dia no ES; veja como evitar

"Frio e sem remorso", diz major sobre homem que esfaqueou esposa e enteadas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

estelionato Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados