Polícia investiga golpe da falsa oração de cura em Vila Velha

Na saída de uma farmácia, já com o remédio em mãos, um idoso acabou sendo alvo de criminosos e sofreu um prejuízo de quase R$ 2 mil. Os suspeitos se aproveitaram do problema de saúde dele e prometeram uma espécie de oração de cura para conseguir aplicar o golpe há cerca de uma semana, em Vila Velha

O aposentado de 69 anos, que não será identificado, conta que um dos golpistas se aproximou fazendo comentários sobre o problema na próstata e que o teria superado depois de uma pessoa indicar a ação de um pastor. "Ele disse que a reza faria a doença desaparecer de uma vez por todas", lembra.

"O 'pastor' fez uma oração muito bela com o nome de Deus, só que ele, na verdade, era um ladrão" X. - Idoso de 69 anos, vítima de golpe

Ainda conforme o relato do idoso, o falso religioso pediu para que ele ficasse de olhos fechados e fez a oração dentro de um carro, estacionado na praça do bairro Coqueiral de Itaparica. Durante a oração, os suspeitos teriam pegado os documentos, o celular e o cartão bancário da vítima.

Crime aconteceu perto da Praça de Coqueiral de Itaparica (acima), em Vila Velha Crédito: Reprodução | Google Street View

"Ele fez uma reza sobre a minha cabeça e desse período não me lembro de muita coisa. Não dei nada nas mãos dele, mas quando ele terminou, estava devolvendo os meus pertences. Como, se eu não entreguei? Só tive a maldade de verificar quando cheguei em casa", conta.

R$ 1.820 Foi a quantia perdida pelo idoso, conforme relatado à polícia

Diante do prejuízo financeiro e desejando que os suspeitos respondam pelo crime, o idoso registrou o caso junto à Polícia Civil no mesmo dia, em 14 de março. A corporação informou que o caso é investigado pelo 7º Distrito Policial e que outros detalhes não podem ser divulgados.

GOLPE ANTIGO: VEJA COMO NÃO CAIR

À frente da Delegacia de Defraudações (Defa), o delegado Douglas Vieira afirma que esse tipo de golpe é antigo e existe desde a década de 1980. "Os criminosos se valem da religião para aplicar. Seja se passando por evangélicos, babalorixás ou pais de santo. É importante verificar", explica.

"Há igrejas, templos e outras casas religiosas que fazem trabalhos espirituais e, ao meu ver, não configuram estelionato. O problema é quando golpistas se passam por padres ou pastores para tirar dinheiro da vítima com falsas promessas de curas ou para pegar os dados dos idosos", continua.

"Sabemos que há religiões que têm esse trabalho de cura, mas uma pessoa correta vai dizer para procurar também a cura no 'plano físico'. Se pedirem documentos ou valores exorbitantes, não concorde" Douglas Vieira - Delegado titular da Delegacia de Defraudações

O delegado também orienta que nunca se deve entregar cartão ou documentos para um desconhecido – o que vale, inclusive, para compras em mercados e padarias, por exemplo. "Se a pessoa for má intencionada, ela pode tirar fotos do cartão e fazer diversas compras pela internet", alerta.

Segundo Douglas Vieira, crimes do tipo configuram estelionato e as vítimas devem registrar o caso junto à Polícia Civil, por menor que seja o prejuízo. "Nós dependemos disso (representação) para poder investigar. Se não quiser se identificar, dá para ligar no Disque-Denúncia (181) ", finaliza.