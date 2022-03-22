Após tiroteio entre traficantes, idosa acha granada na porta de casa em Vila Velha

O esquadrão antibombas foi acionado para detonar a granada encontrada em Divino Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta, o artefato foi deixado no local por traficantes envolvidos com a disputa do controle do tráfico de drogas na região, que é intenso. Uma granada foi encontrada em frente ao portão de uma casa na Rua Tupinambás, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , no começo da manhã desta terça-feira (22). De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem da, o artefato foi deixado no local por traficantes envolvidos com a disputa do controle do tráfico de drogas na região, que é intenso.

Moradores explicaram que a rua em questão é conhecida no bairro como " Beco da Miséria ". Neste trecho, criminosos constantemente trocam tiros e o local acumula ocorrências do tipo. Desta vez, entretanto, além dos tiros, os traficantes deixaram um artefato explosivo para intimidar os rivais e, consequentemente, assustou quem mora na área.

Por volta das 2h da madrugada, houve um ataque armado com intensa troca de tiros na Rua Tupinambás. Pouco depois, já por volta das 5h, novamente os moradores foram acordados com um intenso tiroteio, sendo que foi na segunda investida armada que a granada foi deixada em frente ao portão da residência onde reside uma idosa de 86 anos. Muitas cápsulas deflagradas e de diferentes calibres foram recolhidas no local.

"MADRUGADA DE TERROR"

Uma moradora de 45 anos, que não será identificada, relatou ao fotojornalista de A Gazeta, Fernando Madeira, que mesmo tendo tomado remédio para dormir, ela acordou com o barulho dos tiros e ficou muito assustada. Foi a mãe dela, a idosa de 86 anos, que encontrou a granada em frente ao portão, quando se preparava para varrer a frente de casa como faz diariamente.

Moradora relatou conviver com muito medo devido aos tiroteios constantes em Divino Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

"Quando ouvi, me joguei no chão porque a gente não sabe de onde vem e para onde vai. Só deu tempo para pegar meus netos, e deitar com eles. Foram uns trinta minutos de muito tiro e em momento algum eles pensaram nas famílias, que poderiam machucar crianças e idosos. Minha mãe está tremendo de medo em casa aqui. Nós familiares não temos culpa, não nos envolvemos com o tráfico, somos trabalhadores e a gente só quer paz", contou a moradora de 45 anos, clamando por mais segurança.

ESQUADRÃO ANTIBOMBA

Policiais do esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar foram ao local para realizarem a detonação segura da granada. A área, por segurança, foi isolada para o trabalho dos especialistas para este tipo de ocorrência. Pouco antes das 9h, a granada foi detonada.

Esquadrão antibombas detona granada deixada por traficantes em bairro de Vila Velha

A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar sobre a ocorrência registrada em Divino Espírito Santo. A PC, por meio da assessoria de imprensa, disse, em nota, que não há registro de ocorrência do tipo entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.

Já a Polícia Militar, informou que foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (22). A guarnição foi ao local, realizou o patrulhamento na região, mas nada de ilícito foi constatado.

Já no final da madrugada, um homem entrou em contato, via Ciodes (190), informando que havia encontrado um artefato explosivo, localizado no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) foi ao local, constatou que seria uma granada de fabricação artesanal e detonou o artefato. O material foi recolhido e encaminhado para análise.

Com informações de André Falcão, da TV Gazeta