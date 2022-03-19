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Violência

Dois homens são executados com mais de 80 tiros dentro de carro na Serra

O crime aconteceu no bairro Jardim Bela Vista, na madrugada deste sábado (19). Moradores ficaram assustados com a quantidade de disparos

Publicado em 

19 mar 2022 às 12:29

Publicado em 19 de Março de 2022 às 12:29

Carro onde as vítima estavam ficou com várias marcas de tiros
Carro onde as vítima estavam ficou com várias marcas de tiros Crédito: Reprodução
Dois homens foram executados a tiros no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, na madrugada desta sábado (19). As duas vítimas estavam dentro de um carro e foram atacadas pelos criminosos.
Segundo a Polícia Militar, mais de 80 tiros foram disparados contra os dois homens, que morreram na hora. Apenas o motorista do carro foi identificado pela polícia. Trata-se de Vinícius dos Santos, de 34 anos. Nem ele, nem o homem que o acompanhava eram conhecidos no bairro, disseram os moradores.
"Todos os moradores acordaram assustados. Estava todo mundo dormindo quietinho e os cachorros começaram a latir. Foram aproximadamente de 60 a 80 tiros", contou um morador. Ouça o barulho dos tiros no vídeo abaixo.
Testemunhas contaram que os assassinos estavam a pé em uma rua de Jardim Bela Vista. Elas acreditam que os criminosos estivessem aguardando a chegada das vítimas. Assim que o carro passou, eles começaram a atirar. Vinícius, o motorista, logo foi atingido e parou o carro. Foi então que os assassinos cercaram o veículo e atiraram ainda mais.
O crime será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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