Dois homens são executados com mais de 80 tiros dentro de carro na Serra

Carro onde as vítima estavam ficou com várias marcas de tiros Crédito: Reprodução

Dois homens foram executados a tiros no bairro Jardim Bela Vista, na Serra , na madrugada desta sábado (19). As duas vítimas estavam dentro de um carro e foram atacadas pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, mais de 80 tiros foram disparados contra os dois homens, que morreram na hora. Apenas o motorista do carro foi identificado pela polícia. Trata-se de Vinícius dos Santos, de 34 anos. Nem ele, nem o homem que o acompanhava eram conhecidos no bairro, disseram os moradores.

"Todos os moradores acordaram assustados. Estava todo mundo dormindo quietinho e os cachorros começaram a latir. Foram aproximadamente de 60 a 80 tiros", contou um morador. Ouça o barulho dos tiros no vídeo abaixo.

Testemunhas contaram que os assassinos estavam a pé em uma rua de Jardim Bela Vista. Elas acreditam que os criminosos estivessem aguardando a chegada das vítimas. Assim que o carro passou, eles começaram a atirar. Vinícius, o motorista, logo foi atingido e parou o carro. Foi então que os assassinos cercaram o veículo e atiraram ainda mais.

O crime será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.