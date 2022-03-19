Mulher é morta estrangulada dentro de casa em Cariacica

Uma auxiliar de serviços gerais de 34 anos foi morta estrangulada dentro da própria casa na tarde desta sexta-feira (18), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Policiais civis que estiveram no local relataram à reportagem da TV Gazeta, que esteve no local do crime, que o marido de Daniela Oliveira Leão é suspeito do crime. Eles investigaram que era teria pedido a separação há duas semanas. Jocimar Fernandes Quirino, de 37 anos, com quem Daniela foi casada por 12 anos, não foi encontrado.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o corpo de Daniela foi encontrado pelo filho de 10 anos, quando o menino chegou da escola. A vítima também tinha um de 18 anos, mas somente o mais novo é fruto do relacionamento com o marido.
Os policiais civis contaram para a reportagem da TV Gazeta que, segundo apuração com testemunhas, Daniela e o marido viviam uma relação conturbada e teriam brigado na manhã desta sexta-feira (18). A discussão foi presenciada pelos dois filhos dela - um deles também filho do suspeito. O crime teria ocorrido durante a tarde. Ainda de acordo com os investigadores, o homem teria ido à casa da sogra, mãe da vítima, e contado sobre o crime. Depois disso, ele não foi mais encontrado.
O suspeito de matar Daniela Oliveira Leão tinha mandado de prisão em aberto, de acordo com informações apuradas no local com a Polícia Civil.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.