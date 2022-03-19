Mulher é morta estrangulada dentro de casa em Cariacica

Daniela Oliveira Leão, de 34 anos, foi assassinada dentro de casa Crédito: Reprodução | Rede social

TV Gazeta, que esteve no local do crime, que o marido de Daniela Oliveira Leão é suspeito do crime. Eles investigaram que era teria pedido a separação há duas semanas. Jocimar Fernandes Quirino, de 37 anos, com quem Daniela foi casada por 12 anos, não foi encontrado. Uma auxiliar de serviços gerais de 34 anos foi morta estrangulada dentro da própria casa na tarde desta sexta-feira (18), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica . Policiais civis que estiveram no local relataram à reportagem da, que esteve no local do crime, que o marido de Daniela Oliveira Leão é suspeito do crime. Eles investigaram que era teria pedido a separação há duas semanas. Jocimar Fernandes Quirino, de 37 anos, com quem Daniela foi casada por 12 anos, não foi encontrado.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o corpo de Daniela foi encontrado pelo filho de 10 anos, quando o menino chegou da escola. A vítima também tinha um de 18 anos, mas somente o mais novo é fruto do relacionamento com o marido.

Os policiais civis contaram para a reportagem da TV Gazeta que, segundo apuração com testemunhas, Daniela e o marido viviam uma relação conturbada e teriam brigado na manhã desta sexta-feira (18). A discussão foi presenciada pelos dois filhos dela - um deles também filho do suspeito. O crime teria ocorrido durante a tarde. Ainda de acordo com os investigadores, o homem teria ido à casa da sogra, mãe da vítima, e contado sobre o crime. Depois disso, ele não foi mais encontrado.

O suspeito de matar Daniela Oliveira Leão tinha mandado de prisão em aberto, de acordo com informações apuradas no local com a Polícia Civil

Jocimar Fernandes Quirino é suspeito de matar a esposa estrangulada em Cariacica Crédito: Reprodução

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.