Suspeito de matar ex da namorada em briga na Beira-Rio é preso em Colatina

Jovem foi assassinado após um desentendimento em área de eventos de Colatina, na última sexta-feira (11)

No local, Nelson atirou quatro vezes contra a vítima. Mesmo caído no chão, Fábio Luís recebeu mais um tiro, que teria sido dado pelo adolescente, segundo a Polícia Militar, e não não resistiu aos ferimentos. Após o crime, os três suspeitos fugiram do local.

O delegado Deverly Pereira Júnior disse que, após a prisão, o suspeito foi levado para a delegacia, onde confessou a participação no crime. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Mas informações sobre as investigações e participação dos outros suspeitos não foram passadas pela Polícia Civil.