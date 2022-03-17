Suspeito de matar ex da namorada em briga na Beira-Rio é preso em Colatina

A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar a tiros Fábio Luís Barbosa Filipini, de 25 anos, após um desentendimento em uma área de eventos da Avenida Beira Rio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o delegado Deverly Pereira Júnior, responsável pelas investigações, Nelson Pereira dos Santos, de 22 anos, ligou para a polícia se entregando, informando sua localização. Ele foi preso na tarde desta quarta-feira (16), em uma casa no bairro Bela Vista.
O crime aconteceu na última sexta-feira (11). De acordo com o delegado, Nelson é namorado da ex-companheira da vítima. A Polícia Militar informou que, após o desentendimento entre os dois homens, o suspeito foi para uma residência no bairro Bela Vista, pegou um revólver e voltou para a área de eventos, acompanhado de um jovem de 18 anos e um adolescente de 14 anos.
No local, Nelson atirou quatro vezes contra a vítima. Mesmo caído no chão, Fábio Luís recebeu mais um tiro, que teria sido dado pelo adolescente, segundo a Polícia Militar, e não não resistiu aos ferimentos. Após o crime, os três suspeitos fugiram do local.
O delegado Deverly Pereira Júnior disse que, após a prisão, o suspeito foi levado para a delegacia, onde confessou a participação no crime. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Mas informações sobre as investigações e participação dos outros suspeitos não foram passadas pela Polícia Civil.