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Suspeito de matar ex da namorada em briga na Beira-Rio é preso em Colatina

Fábio Luís Barbosa Filipini, de 25 anos, foi morto a tiros na última sexta (11). Nelson Pereira dos Santos é namorado da ex-companheira da vítima e confessou participação no crime
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 mar 2022 às 18:38

Publicado em 17 de Março de 2022 às 18:38

Homem é morto a tiros após discussão em área de eventos de Colatina
Jovem foi assassinado após um desentendimento em área de eventos de Colatina, na última sexta-feira (11) Crédito: Telespectador/ TV Gazeta Noroeste
A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar a tiros Fábio Luís Barbosa Filipini, de 25 anos, após um desentendimento em uma área de eventos da Avenida Beira Rio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o delegado Deverly Pereira Júnior, responsável pelas investigações, Nelson Pereira dos Santos, de 22 anos, ligou para a polícia se entregando, informando sua localização. Ele foi preso na tarde desta quarta-feira (16), em uma casa no bairro Bela Vista.
O crime aconteceu na última sexta-feira (11). De acordo com o delegado, Nelson é namorado da ex-companheira da vítima. A Polícia Militar informou que, após o desentendimento entre os dois homens, o suspeito foi para uma residência no bairro Bela Vista, pegou um revólver e voltou para a área de eventos, acompanhado de um jovem de 18 anos e um adolescente de 14 anos.
No local, Nelson atirou quatro vezes contra a vítima. Mesmo caído no chão, Fábio Luís recebeu mais um tiro, que teria sido dado pelo adolescente, segundo a Polícia Militar, e não não resistiu aos ferimentos. Após o crime, os três suspeitos fugiram do local.
O delegado Deverly Pereira Júnior disse que, após a prisão, o suspeito foi levado para a delegacia, onde confessou a participação no crime. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Mas informações sobre as investigações e participação dos outros suspeitos não foram passadas pela Polícia Civil.

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