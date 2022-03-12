Jovem é morto a tiros após discussão em área de eventos de Colatina

Homem é morto a tiros após discussão em área de eventos de Colatina Crédito: Telespectador/ TV Gazeta Noroeste

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros em uma área de eventos da Avenida Beira Rio, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (11). Segundo informações da Polícia Militar , o crime aconteceu após um desentendimento no local.

A vítima, de acordo com a polícia, é Fábio Luís Barbosa Filipini, de 25 anos. Segundo informações colhidas pelos militares com testemunhas, o suspeito do crime, identificado como sendo Nelson Pereira dos Santos, de 22 anos, discutiu com Fábio, que seria ex-namorado da atual companheira de Nelson.

Após o desentendimento, o suspeito foi para o bairro Bela Vista, pegou um revólver e chamou um jovem de 18 anos e um adolescente de 14 anos para voltar à Avenida Beira Rio em um carro de aplicativo.

De acordo com a polícia, Nelson Pereira dos Santos atirou quatro vezes contra a vítima. Mesmo caído no chão, a vítima recebeu mais um tiro dado pelo adolescente. Fábio não resistiu e morreu.