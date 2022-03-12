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Violência

Jovem é morto a tiros após discussão em área de eventos de Colatina

Rapaz de 25 anos foi morto a tiros. Segundo a polícia, vítima era ex-namorado da atual companheira do suspeito de atirar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 mar 2022 às 11:54

Publicado em 12 de Março de 2022 às 11:54

Homem é morto a tiros após discussão em área de eventos de Colatina
Homem é morto a tiros após discussão em área de eventos de Colatina Crédito: Telespectador/ TV Gazeta Noroeste
Um jovem de 25 anos foi morto a tiros em uma área de eventos da Avenida Beira Rio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (11). Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu após um desentendimento no local.
A vítima, de acordo com a polícia, é Fábio Luís Barbosa Filipini, de 25 anos. Segundo informações colhidas pelos militares com testemunhas, o suspeito do crime, identificado como sendo Nelson Pereira dos Santos, de 22 anos, discutiu com Fábio, que seria ex-namorado da atual companheira de Nelson.
Após o desentendimento, o suspeito foi para o bairro Bela Vista, pegou um revólver e chamou um jovem de 18 anos e um adolescente de 14 anos para voltar à Avenida Beira Rio em um carro de aplicativo.
De acordo com a polícia, Nelson Pereira dos Santos atirou quatro vezes contra a vítima. Mesmo caído no chão, a vítima recebeu mais um tiro dado pelo adolescente. Fábio não resistiu e morreu.
Os três suspeitos então saíram correndo. Dois policiais militares que estavam de folga com a família no local conseguiram alcançar e deter o adolescente e o jovem de 18 anos. Os detidos foram encaminhados à delegacia de Colatina. A reportagem fez contato com a Polícia Civil, mas até o momento não houve retorno para dar mais detalhes sobre o caso.

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