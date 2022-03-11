Motorista que atropelou e matou mulheres em São Mateus segue solto

Janaina Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro morrera atropeladas no acostamento da BR 381, em São Mateus Crédito: Acervo familiar

O acidente ocorreu na tarde do dia 12 de fevereiro e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. Nas imagens, é possível ver Tatiane e Janaina atravessando a rodovia, quando o carro aparece em alta velocidade e atinge as vítimas, que já estavam no acostamento da pista.

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O motorista não prestou socorro. Ele deixou o veículo em um local a cerca de 10 km de onde ocorreu o atropelamento, segundo testemunhas. O carro foi incendiado, mas ainda não se sabe quem ateou fogo.

Segundo Ana Paula Martin, dona da propriedade rural onde as duas mulheres trabalhavam, ela e as famílias das vítimas foram informadas de que o homem teria se apresentado a uma delegacia dias após o acidente.

“Foi uma surpresa para nós saber que o condutor do veículo se apresentou dois dias depois, e só foi comunicado à Polícia Civil de São Mateus 11 dias após o atropelamento. O nosso sentimento é de dor e revolta. Que a Justiça seja feita, principalmente, pelas crianças que ficaram órfãs das mães que eram trabalhadores, guerreiras e que lutavam para uma qualidade de vida melhor”, relata para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.

Para a família, o silêncio das autoridades só aumenta a dor pela perda das duas mulheres. “Até agora não sabemos o que ele falou em depoimento, não sabemos como está a situação. A polícia sempre fala que está em sigilo. Enquanto eles estão trabalhando em sigilo, ele (o motorista) está vivendo a vida dele”, disse Renata Nunes de Oliveira, esposa de Janaína.

Renata Nunes de Oliveira, a esposa de Janaína, uma das vítimas do atropelamento. Crédito: Rahael Verly

Janaina deixou três filhas, de 3, 5 e 9 anos. O acidente ocorreu em frente à casa da família, e a filha mais velha acabou vendo a mãe morrer . “Minha filha de 5 anos chora muito ainda, pedindo pela mãe. A saudade e a lembrança é o que ficou. Tanto ela quanto a Tatiana eram muito queridas”, diz Renata.

O QUE DIZ A PC

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito foi identificado e indiciado pelas mortes das duas mulheres. "O Inquérito Policial (IP) sobre o caso foi concluído no dia 4 de março e remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para apreciação. O poder judiciário decretou segredo de Justiça e qualquer questionamento sobre o fato cabe ao órgão, motivo esse, por força de lei, pelo qual a PCES não pode apresentar detalhes", disse a corporação.

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