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Um mês depois

Motorista que atropelou e matou mulheres em São Mateus segue solto

Tatiana Almeida Monteiro e Janaína Barcelos Gomes foram atropeladas no acostamento da BR 381, em São Mateus, e motorista não prestou socorro. Segundo a polícia, ele foi indiciado e o inquérito concluído
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 mar 2022 às 16:25

Publicado em 11 de Março de 2022 às 16:25

Janaina Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro
Janaina Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro morrera atropeladas no acostamento da BR 381, em São Mateus Crédito: Acervo familiar
Um mês após Tatiana Almeida Monteiro, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28 anos, serem mortas atropeladas no acostamento da rodovia BR 381, em São Mateus, no Norte do Estado, o motorista do carro que atingiu as vítimas, que não prestou socorro no momento do acidente, segue solto. Segundo o delegado Paulo Amaral, da 16ª Delegacia Regional de São Mateus, o inquérito policial já foi concluído e o motorista foi indiciado. Ele também disse que o condutor segue solto, e não informou se foi pedida a prisão do homem. O processo está em segredo de Justiça e o nome do condutor não foi divulgado.
O acidente ocorreu na tarde do dia 12 de fevereiro e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. Nas imagens, é possível ver Tatiane e Janaina atravessando a rodovia, quando o carro aparece em alta velocidade e atinge as vítimas, que já estavam no acostamento da pista.
O motorista não prestou socorro. Ele deixou o veículo em um local a cerca de 10 km de onde ocorreu o atropelamento, segundo testemunhas. O carro foi incendiado, mas ainda não se sabe quem ateou fogo.
Segundo Ana Paula Martin, dona da propriedade rural onde as duas mulheres trabalhavam, ela e as famílias das vítimas foram informadas de que o homem teria se apresentado a uma delegacia dias após o acidente.
“Foi uma surpresa para nós saber que o condutor do veículo se apresentou dois dias depois, e só foi comunicado à Polícia Civil de São Mateus 11 dias após o atropelamento. O nosso sentimento é de dor e revolta. Que a Justiça seja feita, principalmente, pelas crianças que ficaram órfãs das mães que eram trabalhadores, guerreiras e que lutavam para uma qualidade de vida melhor”, relata para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.

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Para a família, o silêncio das autoridades só aumenta a dor pela perda das duas mulheres. “Até agora não sabemos o que ele falou em depoimento, não sabemos como está a situação. A polícia sempre fala que está em sigilo. Enquanto eles estão trabalhando em sigilo, ele (o motorista) está vivendo a vida dele”, disse Renata Nunes de Oliveira, esposa de Janaína.
Renata Nunes de Oliveira, a esposa de Janaína, uma das vítimas do atropelamento.
Renata Nunes de Oliveira, a esposa de Janaína, uma das vítimas do atropelamento. Crédito: Rahael Verly
Janaina deixou três filhas, de 3, 5 e 9 anos. O acidente ocorreu em frente à casa da família, e a filha mais velha acabou vendo a mãe morrer. “Minha filha de 5 anos chora muito ainda, pedindo pela mãe. A saudade e a lembrança é o que ficou. Tanto ela quanto a Tatiana eram muito queridas”, diz Renata.

O QUE DIZ A PC

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito foi identificado e indiciado pelas mortes das duas mulheres. "O Inquérito Policial (IP) sobre o caso foi concluído no dia 4 de março e remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para apreciação. O poder judiciário decretou segredo de Justiça e qualquer questionamento sobre o fato cabe ao órgão, motivo esse, por força de lei, pelo qual a PCES não pode apresentar detalhes", disse a corporação.

MOTORISTA DIRIGIA VEÍCULO DE TERCEIRIZADA DA VIVO

O carro que atingiu as duas mulheres pertence à empresa TLP Serviços, que presta serviços para a operadora de telefonia Vivo. Procurada pela reportagem da TV Gazeta Norte, a empresa informou que continua em contato com os representantes da terceirizada prestadora de serviço e acompanha a apuração em andamento.

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