Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia na BR 381

Acidente em São Mateus: criança viu mãe morrer atropelada

Janaína Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro foram atingidas por um carro em alta velocidade às margens da BR 381

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2022 às 20:21
Os corpos das mulheres atropeladas por um carro em alta velocidade na BR 381, em São Mateus, serão sepultados nesta segunda-feira (14). Tatiane Almeida, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28 anos, foram atingidas às margens da rodovia. Por uma infeliz coincidência, o acidente ocorreu em frente à casa de uma das vítimas. Janaína deixa três filhas ( de 3, 5 e 9 anos), e foi a mais velha que acabou vendo a mãe morrer. 
A informação foi dada por um irmão de Janaína ao repórter Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Norte. As duas mulheres tinham acabado de fazer a limpeza de uma roça de pimenta e foram atropeladas quando atravessavam a rodovia para guardar os equipamentos usados no serviço.
Na manhã deste domingo os corpos das duas mulheres foram liberados pelas famílias no Serviço Médico Legal de Linhares. Muito abalada, Tatiele Almeida Monteiro, irmã de Tatiane, pediu justiça pela morte da irmã. A vítima trabalhava na propriedade rural havia pouco mais de um mês. Ela deixa um filho de 7 anos.
Janaina Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro
À esquerda, Janaína Barcelos Gomes. À direita, Tatiane Almeida Monteiro Crédito: Redes sociais
Testemunhas disseram que o motorista do carro que atropelou e matou as duas mulheres fugiu sem prestar socorro. O veículo foi encontrado horas depois em chamas.  "O carro veio em alta velocidade, já comendo o acostamento, passou em frente ao ponto de apoio da Polícia Militar já no acostamento, pegou na lixeira e, logo depois, pegou as duas em frente ao portão que elas estavam indo guardar as duas roçadeiras. Abandonaram o carro no quilômetro 47. Populares foram lá e colocaram fogo no carro", disse a chefe das vítimas, que preferiu não se identificar.
Até a tarde deste domingo (13), o motorista não tinha sido encontrado. Procurada, a Polícia Civil informou que nos finais de semana a assessoria só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias.
(Por Maria Luiza Silva, com informações de Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Norte)

Veja Também

Carro cai de ponte em acidente em Guaçuí

Homem morre e grávida fica ferida em acidente na BR 262

Acidente na Serra: mulher fica ferida ao capotar com carro na BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Polícia Civil São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados