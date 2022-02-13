Acidente em São Mateus: criança viu mãe morrer atropelada

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Os corpos das mulheres atropeladas por um carro em alta velocidade na BR 381, em São Mateus , serão sepultados nesta segunda-feira (14). Tatiane Almeida, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28 anos, foram atingidas às margens da rodovia. Por uma infeliz coincidência, o acidente ocorreu em frente à casa de uma das vítimas. Janaína deixa três filhas ( de 3, 5 e 9 anos), e foi a mais velha que acabou vendo a mãe morrer.

A informação foi dada por um irmão de Janaína ao repórter Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Norte. As duas mulheres tinham acabado de fazer a limpeza de uma roça de pimenta e foram atropeladas quando atravessavam a rodovia para guardar os equipamentos usados no serviço.

Na manhã deste domingo os corpos das duas mulheres foram liberados pelas famílias no Serviço Médico Legal de Linhares. Muito abalada, Tatiele Almeida Monteiro, irmã de Tatiane, pediu justiça pela morte da irmã. A vítima trabalhava na propriedade rural havia pouco mais de um mês. Ela deixa um filho de 7 anos.

À esquerda, Janaína Barcelos Gomes. À direita, Tatiane Almeida Monteiro Crédito: Redes sociais

Testemunhas disseram que o motorista do carro que atropelou e matou as duas mulheres fugiu sem prestar socorro. O veículo foi encontrado horas depois em chamas. "O carro veio em alta velocidade, já comendo o acostamento, passou em frente ao ponto de apoio da Polícia Militar já no acostamento, pegou na lixeira e, logo depois, pegou as duas em frente ao portão que elas estavam indo guardar as duas roçadeiras. Abandonaram o carro no quilômetro 47. Populares foram lá e colocaram fogo no carro", disse a chefe das vítimas, que preferiu não se identificar.

Até a tarde deste domingo (13), o motorista não tinha sido encontrado. Procurada, a Polícia Civil informou que nos finais de semana a assessoria só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias.