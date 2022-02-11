Acidente na Serra: mulher fica ferida ao capotar com carro na BR 101

Uma motorista ficou levemente ferida após perder o controle da direção e capotar com o carro na pista marginal da BR 101. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (11), na altura do quilômetro 258, que fica em Planalto Serrano, na Serra. Imagens mostram que o automóvel, um Fiat Palio, de cor branca, ficou atravessado na pista, completamente de ponta-cabeça.
A concessionária Eco101, que administra a rodovia, informou que o capotamento foi registrado por volta das 14h15. "A condutora foi atendida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. O veículo foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal a um familiar responsável", disse, em nota.
Apesar da liberação do veículo, o trânsito no trecho seguiu por um desvio na pista marginal, no sentido Norte (Linhares). De acordo com a PRF, o acidente aconteceu quando a motorista acessou a pista lateral, perdendo o controle do carro.