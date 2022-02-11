Estradas

Acidente na Serra: mulher fica ferida ao capotar com carro na BR 101

Imagens mostram que o automóvel, um Fiat Palio, de cor branca, ficou atravessado na pista, completamente de ponta-cabeça

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 16:55

Larissa Avilez

Capotamento aconteceu na pista marginal da BR 101, na altura do bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma motorista ficou levemente ferida após perder o controle da direção e capotar com o carro na pista marginal da BR 101. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (11), na altura do quilômetro 258, que fica em Planalto Serrano, na Serra. Imagens mostram que o automóvel, um Fiat Palio, de cor branca, ficou atravessado na pista, completamente de ponta-cabeça.
Capotamento aconteceu nesta sexta-feira (11), na BR 101, na altura do bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
A concessionária Eco101, que administra a rodovia, informou que o capotamento foi registrado por volta das 14h15. "A condutora foi atendida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. O veículo foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal a um familiar responsável", disse, em nota.
Apesar da liberação do veículo, o trânsito no trecho seguiu por um desvio na pista marginal, no sentido Norte (Linhares). De acordo com a PRF, o acidente aconteceu quando a motorista acessou a pista lateral, perdendo o controle do carro. 

Veja Também

Recurso a conta-gotas adia novamente conclusão do Contorno do Mestre Álvaro

Mulher atropelada por Transcol tem braço amputado um ano após perder a perna

Furto de fios de semáforos vira novo problema em Vitória

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

