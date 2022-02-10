Mulher atropelada por Transcol enfrenta nova amputação após acidente

Atropelamento ocorreu em Laranjeiras Crédito: Leitor | A Gazeta

Regina Célia dos Santos, de 48 anos, mulher atropelada por um ônibus do Transcol em Laranjeiras , na Serra, precisou amputar o braço nesta quinta-feira (10). A informação foi confirmada por um irmão à reportagem da TV Gazeta. Segundo a família, a vítima do acidente permanece estável, mas segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Mais cedo, também nesta quinta, já havia sido confirmado que Regina precisou passar por uma cirurgia . A vítima, que já não tinha uma das pernas e usa muletas, foi atropelada pelo ônibus na última quarta (9).

Há aproximadamente um ano, ela sofreu um outro acidente, que resultou na amputação de uma perna, lembrou o irmão. Ele acrescentou que os familiares estão apreensivos, mas esperançosos. Até esta manhã, a empresa responsável pelo ônibus não havia entrado em contato com a família.

Procurado pela reportagem da TV Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) ressaltou que a companhia responsável pelo coletivo está aguardando a polícia de trânsito concluir o boletim de ocorrência.

A empresa enfatizou, por meio do sindicato, que lamenta o ocorrido e continua apurando os fatos, mas que já é possível afirmar que "a vítima atravessou fora da faixa de pedestres", no meio dos carros, e quase foi atropelada por outros veículos na via. No momento em que foi socorrida, ela estava consciente.

RELEMBRE O ACIDENTE

Segundo testemunhas do acidente , o Transcol passou por cima de um dos braços da vítima. Com o membro bastante machucado, Regina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada para o HEUE, em Vitória.

O Gvbus não informou o nome da companhia responsável pelo veículo. Veja a primeira nota enviada pelo caso nesta quarta-feira (10) na íntegra: