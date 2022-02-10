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Perdeu o braço

Mulher atropelada por Transcol enfrenta nova amputação após acidente

A informação da amputação do braço foi confirmada pelo irmão da vítima. Há um ano, ela havia sofrido outro acidente, que resultou na perda de uma das pernas

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 19:48

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 fev 2022 às 19:48
acidente
Atropelamento ocorreu em Laranjeiras Crédito: Leitor | A Gazeta
Regina Célia dos Santos, de 48 anos, mulher atropelada por um ônibus do Transcol em Laranjeiras, na Serra, precisou amputar o braço nesta quinta-feira (10). A informação foi confirmada por um irmão à reportagem da TV Gazeta. Segundo a família, a vítima do acidente permanece estável, mas segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 
Mais cedo, também nesta quinta, já havia sido confirmado que Regina precisou passar por uma cirurgia. A vítima, que já não tinha uma das pernas e usa muletas, foi atropelada pelo ônibus na última quarta (9). 
Há aproximadamente um ano, ela sofreu um outro acidente, que resultou na amputação de uma perna, lembrou o irmão. Ele acrescentou que os familiares estão apreensivos, mas esperançosos. Até esta manhã, a empresa responsável pelo ônibus não havia entrado em contato com a família.
Procurado pela reportagem da TV Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) ressaltou que a companhia responsável pelo coletivo está aguardando a polícia de trânsito concluir o boletim de ocorrência.
A empresa enfatizou, por meio do sindicato, que lamenta o ocorrido e continua apurando os fatos, mas que já é possível afirmar que "a vítima atravessou fora da faixa de pedestres", no meio dos carros, e quase foi atropelada por outros veículos na via. No momento em que foi socorrida, ela estava consciente.

RELEMBRE O ACIDENTE

Segundo testemunhas do acidente, o Transcol passou por cima de um dos braços da vítima. Com o membro bastante machucado, Regina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada para o HEUE, em Vitória.
O  Gvbus não informou o nome da companhia responsável pelo veículo. Veja a primeira nota enviada pelo caso nesta quarta-feira (10) na íntegra:
"A empresa responsável pelo ônibus lamenta pelo acidente e informa que ainda está apurando o que aconteceu. Destaca, no entanto, que as informações preliminares, repassadas inclusive por testemunhas no local, é de que a vítima teria atravessado fora da faixa de pedestres, e no meio dos carros. Ela foi socorrida com vida e consciente, e levada para o Hospital São Lucas".

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