Mulher de muletas é atropelada por ônibus do Transcol na Serra

Acidente em Laranjeiras, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher que não tem uma das pernas e usa muletas foi atropelada por um ônibus do Transcol na tarde desta quarta-feira (9), em Laranjeiras, na Serra . Segundo testemunhas, o veículo passou por cima de um dos braços da vítima.

Com o membro bastante machucado, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada para o Hospital São Lucas, em Vitória. O nome e o estado de saúde dela não foram divulgados.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (Gvbus) não informou o nome da empresa responsável pelo coletivo. Veja nota na íntegra:

"A empresa responsável pelo ônibus lamenta pelo acidente e informa que ainda está apurando o que aconteceu. Destaca, no entanto, que as informações preliminares, repassadas inclusive por testemunhas no local, é de que a vítima teria atravessado fora da faixa de pedestres, e no meio dos carros. Ela foi socorrida com vida e consciente, e levada para o Hospital São Lucas".

SEGUNDO ACIDENTE EM MENOS DE DUAS SEMANAS

No final de janeiro, um ônibus, também do Sistema Transcol, atropelou uma cadeirante , no bairro Bela Aurora, em Cariacica. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento. A vítima, Gisele de Oliveira Mota, estava no asfalto, perto da calçada e acabou arrastada com a cadeira de rodas, ficando prensada entre a roda do ônibus e o meio-fio.

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