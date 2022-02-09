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Trânsito

Mulher de muletas é atropelada por ônibus do Transcol na Serra

Acidente ocorreu próximo ao Terminal de Laranjeiras; vítima foi resgatada pelo Samu e levada para hospital em Vitória

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 19:29

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

09 fev 2022 às 19:29
Mulher de muletas é atropelada por ônibus do Transcol na Serra
Acidente em Laranjeiras, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher que não tem uma das pernas e usa muletas foi atropelada por um ônibus do Transcol na tarde desta quarta-feira (9), em Laranjeiras, na Serra. Segundo testemunhas, o veículo passou por cima de um dos braços da vítima. 
Com o membro bastante machucado, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada para o Hospital São Lucas, em Vitória. O nome e o estado de saúde dela não foram divulgados.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (Gvbus) não informou o nome da empresa responsável pelo coletivo. Veja nota na íntegra:
"A empresa responsável pelo ônibus lamenta pelo acidente e informa que ainda está apurando o que aconteceu. Destaca, no entanto, que as informações preliminares, repassadas inclusive por testemunhas no local, é de que a vítima teria atravessado fora da faixa de pedestres, e no meio dos carros. Ela foi socorrida com vida e consciente, e levada para o Hospital São Lucas".

SEGUNDO ACIDENTE EM MENOS DE DUAS SEMANAS

No final de janeiro, um ônibus, também do Sistema Transcol, atropelou uma cadeirante, no bairro Bela Aurora, em Cariacica. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento. A vítima, Gisele de Oliveira Mota, estava no asfalto, perto da calçada e acabou arrastada com a cadeira de rodas, ficando prensada entre a roda do ônibus e o meio-fio.
A cadeirante foi socorrida e precisou ser internada. Ela recebeu alta no dia seguinte. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) lamentou o ocorrido e disse que iria notificar o consórcio operador para apurar os fatos e informar quais providências seriam tomadas.

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